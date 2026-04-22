Дрони атакували Сизрань, пролунали вибухи: під удар міг потрапити НПЗ

У Росії повідомили про атаку дронів та про часткове обвалення під'їзду житлового будинку.

У Сизрані пролунали вибухи: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, МНС РФ

Коротко:

Дрони атакували Сизрань

Під удар міг потрапити нафтопереробний завод

Місцева влада повідомила про обвал під'їзду житлового будинку

У ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, мешканці Сизрані зафіксували на відео проліт дронів над житловими будинками. Близько третьої години ночі очевидці почули потужні вибухи. Над містом спостерігалися яскраві спалахи. Також було чутно роботу ППО.

За допомогою OSINT-аналізу вдалося підтвердити, що відеозаписи зроблені на проспекті "50 років Жовтня" у Сизрані (будівля на вулиці Зірковій, 50). За три кілометри від цієї локації розташований Сизранський нафтопереробний завод.

Влада регіону попереджала про можливу загрозу атаки безпілотників і задіяла план "Килим". Самарський аеропорт Курумоч тимчасово призупинив відправлення та прийом авіарейсів.

Губернатор Самарської області заявив, що в Сизрані в результаті атаки БПЛА частково обвалився під'їзд будинку.

"В результаті атаки безпілотників ЗСУ в Сизрані частково обвалився під'їзд житлового багатоквартирного будинку. На місці працюють пошуково-рятувальні загони. З-під завалів врятовано 4 людини, зокрема, одну дитину. До місця події направлено екстрені служби реагування", — йдеться в повідомленні.

Згідно з OSINT-аналізом Astra, пошкоджений чотириповерховий будинок розташований на вулиці Астраханській, 8.

Зафіксовано обвал житлового будинку — російські ЗМІ

Згідно з даними МНС Росії, під час обвалення частини житлового будинку в Сизрані постраждали 11 осіб, зокрема, двоє дітей.

Кадри зі Сизрані, де сталося обвалення під'їзду житлового будинку

Кадри зі Сизрані, де стався обвал під'їзду житлового будинку

У Міноборони РФ заявили, що "впродовж минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 155 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Курської, Самарської, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Саратовської, Пензенської, Ульяновської, Волгоградської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторією Чорного моря".

Сизранський НПЗ — що про нього відомо

АТ "Сизранський нафтопереробний завод" — російський нафтопереробний завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть".

Штаб-квартира компанії розташована в місті Сизрань, Самарської області, пише Вікіпедія.

Минулого року переробка нафти на Сизранському НПЗ істотно не досягала проектних показників. Обсяги становили близько 90 тисяч барелів на добу (4,3 млн метричних тонн на рік). Упродовж минулого року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 700 тисяч тонн мазуту.

НПЗ у Росії / Главред Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, в ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

У ніч на 20 квітня в російському Туапсе (Краснодарський край РФ) прогриміли вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

У ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований та горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

