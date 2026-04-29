"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

Президент наголосив на необхідності активніших санкцій проти Росії для наближення завершення війни.

https://glavred.net/war/ona-ne-vyigraet-zelenskiy-rasskazal-chto-pomozhet-ukraine-dozhat-rossiyu-10760687.html Посилання скопійоване

Україна зміцнила свої позиції на полі бою

Коротко:

Україна у кращій позиції на фронті за 9–10 місяців

Росія не відчуває тиску і продовжує війну

США мають посилити санкції та вплив на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України покращилася, однак для завершення війни необхідно посилити міжнародний тиск на Росію. Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

За словами глави держави, наразі Україна перебуває у кращому становищі на полі бою, ніж у попередні місяці, проте Росія продовжує агресію через відсутність достатнього впливу з боку партнерів.

відео дня

"Росія не відчуває тиску. Тому Москва вважає, що можна продовжувати війну, але Росія перебуває не в сильній позиції - вона не виграє. За останні 9–10 місяців ми перебуваємо в кращій позиції - я маю на увазі на полі бою, але в будь-якому разі краще припинити війну", - сказав український лідер.

Зеленський також звернув увагу на зміну фокусу Сполучених Штатів, які, за його словами, більше зосереджені на подіях на Близькому Сході, особливо в частині переговорного процесу. Водночас він підкреслив, що військова допомога Україні продовжується, а контакти між сторонами відбуваються щодня.

Необхідність тиску на Росію

Президент наголосив, що одних лише переговорів недостатньо для досягнення результату.

"Я боюся, що якщо ми будемо лише вести переговори, Росія не відчує найголовнішого, що Америка може нам дати, — тиску на них", — зазначив він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Окремо глава держави прокоментував питання санкцій проти Росії та їхній вплив на фінансування війни. Він висловив сподівання, що США відновлять обмеження в повному обсязі.

"Я сподіваюся, що Америка відновить усі санкції. Я чув про це в ЗМІ. Гадаю, можливо, я помиляюся, але міністр Беслан сказав, що це не на весь період. Я сподіваюся, що вони знову їх введуть", — додав Зеленський.

Також він відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венс щодо скорочення підтримки України, підкресливши, що подібні рішення не сприяють зміцненню позицій Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Також президент США Дональд Трамп провів нові переговори з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Розмова тривала півтори години. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Крім того, територіальні вимоги країни-агресорки Росії до України не обмежуються питанням виведення військ з Донбасу. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про джерело: Newsmax Newsmax — це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журнали та цифрові продукти. Видання вважається консервативним / правим (right-wing). Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією. Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News). Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном. Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред