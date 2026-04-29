Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

Путін пропонує коротке перемир’я до 9 травня на тлі побоювань за безпеку параду в Москві.

У ЦПД пояснили мотиви пропозиції перемир'я Путіним

Коротко:

Путін пропонує перемир’я на 9 травня

Ініціатива пов’язана з парадом у Москві

Йдеться про коротке "припинення вогню"

Російський диктатор Володимир Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

За словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації, подібна ініціатива не має нічого спільного з наближенням завершення бойових дій.

"Тобто, Путін переживає за парад на 9 травня, тому вирішив зробити вигляд, що готовий "припинити вогонь на добу" і це типу велика послуга? Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни", — наголосив він.

Також у ЦПД зазначили, що російський диктатор міг би зупинити війну повністю, однак замість цього демонструє інші пріоритети.

"Коваленко зазначив, що диктатор може просто завершити війну, припинити вогонь. Але ж, ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві. І це намагаються видати ще й за російську послугу", — заявив керівник ЦПД.

Парад до 9 травня в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року парад до 9 травня в Москві вперше з початку повномасштабної війни пройде без техніки. На Красній площі буде лише пішохідна.

Крім того, військовий парад у Москві 9 травня 2026 року пройде без техніки. Відмова від демонстрації бронетехніки на Красній площі зумовлена посиленням атак України та тим, що "рік не ювілейний". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що минулого року напередодні параду 9 травня Росія посилила оборону Москви. До столиці стягнули близько 280 систем ППО, частину з яких перекинули з віддалених регіонів.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

