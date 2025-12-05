Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Обидва укази про зміни у складі РНБО і Ставки набувають чинності 5 грудня.

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО

Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента, зі складу Ради національної безпеки і оборони України та складу Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указах глави держави №№901-902/2025 від 5 грудня.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (з подальшими змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О. Єрмака", - ідеться в указі. відео дня

Також оприлюднено другий указ: "Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного головнокомандувача" (з подальшими змінами) вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача О. Єрмака".

Нагадаємо, 28 листопада голова ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах і анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Раніше НАБУ і САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Андрій Єрмак, попри відставку, не тримає зла на президента Володимира Зеленського. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю виданню Financial Times. "Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", - заявив ексглава Офісу президента.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

