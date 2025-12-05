Рус
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Віталій Кірсанов
5 грудня 2025, 22:53
Обидва укази про зміни у складі РНБО і Ставки набувають чинності 5 грудня.
Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента, зі складу Ради національної безпеки і оборони України та складу Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указах глави держави №№901-902/2025 від 5 грудня.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (з подальшими змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О. Єрмака", - ідеться в указі.

Також оприлюднено другий указ: "Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного головнокомандувача" (з подальшими змінами) вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача О. Єрмака".

Нагадаємо, 28 листопада голова ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах і анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Раніше НАБУ і САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Андрій Єрмак, попри відставку, не тримає зла на президента Володимира Зеленського. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю виданню Financial Times. "Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", - заявив ексглава Офісу президента.

Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

