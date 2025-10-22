РФ повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні США - Reuters

У документі було підтверджено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас.

https://glavred.net/world/rf-povtorila-svoi-trebovaniya-otnositelno-mira-v-chastnom-soobshchenii-ssha-reuters-10708469.html Посилання скопійоване

РФ підтвердила США вимогу отримати весь Донбас / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

РФ у приватному порядку підтвердила США вимогу отримати весь Донбас

Кремль вимагає, щоб війська НАТО не розміщувалися в Україні

Росія підтвердила свої попередні умови мирної угоди з Україною в приватному комюніке, направленому днями до США. Про це комюніке, відоме як "неофіційний документ", повідомили Reuters два американські чиновники, знайомі із ситуацією.

У документі було підтверджено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас, заявив один з американських чиновників.

відео дня

"Ця позиція фактично спростовує думку президента США Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на нинішній лінії фронту", - написало видання.

Росія також підтвердила свою колишню позицію про те, що війська НАТО не будуть розміщені в Україні в рамках будь-якої мирної угоди, повідомив один із чиновників.

Новина про неофіційний документ (дипломатичний термін, що позначає неформальний документ, покликаний донести позицію однієї сторони до іншої) з'явилася на тлі скасування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Офіційний представник Білого дому повідомив Reuters, що така зустріч "у найближчому майбутньому" не планується.

У комюніке також підкреслюється, наскільки Росія дотримується максималістських вимог до України.

У відповідь на прохання прокоментувати неофіційний документ Білий дім вказав на заяву Трампа, в якій він заявив, що не ухвалив рішення щодо саміту, але не хоче, щоб зустріч була "марною". Він додав, що вважає можливим припинення вогню на нинішніх лініях фронту.

Саміт Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо і Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

У Москві заявили, що домовленості про зустріч Рубіо і Лаврова не було.

Тим часом низка західних ЗМІ повідомила про скасування саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

За словами Сіярто, схожа ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Він також натякнув, що зустріч лідерів США та Росії все ж таки відбудеться, хоча точна дата поки що невідома.

Що очікувати від зустрічі Трампа і Путіна: думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі для Главреда заявив, що під час першої зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін перетворив розмову на історичну лекцію, згадуючи Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, про що писало видання Financial Times.

На думку Олещука, під час запланованої другої зустрічі в Будапешті Путін може повторити подібну тактику. Він продовжує жити у власному світі ідей, концепцій та уявлення про "єдині народи", що може впливати на перебіг переговорів та їхній формат.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред