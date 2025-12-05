Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Ключові тези:
- Правила війни абсолютно змінилися
- Вже недоречно говорити про лінії бойового зіткнення
- Тепер на полі бою абсолютно по-іншому розташовані позиції
Зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", бо її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. Про це заявив підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін в ефірі 24 Каналу.
За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.
Він додав, що тепер на полі бою абсолютно по-іншому розташовані позиції, фортифікації.
"Все зовсім не схоже на малюнки підручників чи те, що описано у доктринах західних країн. Усього цього немає. Тепер є окремі позиції, які розташовані інакше, які створюють між собою певні мішки. Це інші інженерні загородження перед позиціями, інше маскування і позицій, і фортифікаційних споруд, тому змінилося абсолютно все", - підкреслив Жорін.
Підполковник говорить, що немає поняття однієї смуги для ворога, а іншої – для позицій ЗСУ.
"На багатьох ділянках дуже сильна інфільтрація військ. Є деякі місця, де перехрещуються позиції наші та противника. Це ускладнює логістику для обох сторін", - каже він.
Жорін наголосив, що це реалії сьогоднішньої війни.
"Звучить абсурдно, але інколи наші позиції можуть бути спереду позицій противника й навпаки. Це вже зовсім не схоже на канонічну, традиційну лінію бойового зіткнення, яка була останні 100 років", - підсумував заступник командира.
Цілі росіян на фронті
Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов говорив, що завдання росіян на Запорізькому напрямку – це прорватися до Комишувахи.
За його словами, це дозволить окупантам вийти до Запоріжжя на відстань артилерійського вогню (10-15 км), щоб тримати під вогневим контролем житлові мікрорайони міста.
"Це потрібно Росії, щоб створити штучний хаос, спровокувати паніку та внутрішні міграційні процеси", - вважає він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються оточити Мирноград у Донецькій області. Там досі залишаються українські військові та цивільні.
Начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що армія країни-агресора Росії просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване.
Командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук говорив, що ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда.
Про персону: Максим Жорін
Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.
