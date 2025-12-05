Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши 'показове шоу' в Індії - Bloomberg

Візит лідеар РФ до Індії може ускладнити майбутні торговельні переговори між Вашингтоном та Нью-Делі.

https://glavred.net/world/putin-i-modi-razozlili-trampa-ustroiv-pokazatelnoe-shou-v-indii-bloomberg-10721732.html Посилання скопійоване

Путін прибув до Індії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

Путіну влаштували в Індії пишний та демонстративно теплий прийом

Візит більше нагадує політичне шоу, ніж реальні переговори

Демонстрація дружби може обурити США і персонально Дональда Трампа

Лідер Росії Володимир Путін прибув до Індії з офіційним візитом, де йому влаштували пишний прийом. Такий прийом може не лише викликати обурення у президента США Дональда Трампа, але й спровокувати дипломатичну напругу. Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча під час візиту Путіна до Нью-Делі заплановано підписання низки важливих торговельних угод, у виданні вважають, що візит насамперед є "шоу, а не суттю". Путін і Моді демонстративно позували перед камерами, обмінювалися усмішками та навіть каталися в одному автомобілі, створюючи картинку особистої дружби й довіри.

відео дня

Аналітики видання зазначають, що через це "тепле шоу" обидва лідери намагаються надіслати політичний сигнал Вашингтону - показати свою незалежність від американської політики та тиску. Росія продовжує воювати проти України й стикається з новими санкціями, а Індія перебуває під дипломатичним тиском через закупівлю російської нафти та оборонні контракти.

У матеріалі наголосили, що добрі відносини між Москвою та Нью-Делі тривають ще з радянських часів, тому сам факт співпраці не є дивним чи принципово новим. Журналісти прогнозують, що така демонстративна теплота у відносинах Путіна і Моді майже напевно викличе роздратування у адміністрації Дональда Трампа. Особливо це може ускладнити переговори між США та Індією щодо великої торговельної угоди, які мають розпочатися вже наступного тижня.

Bloomberg зазначає, що американська сторона "навряд чи буде в захваті" угодами, які Індія може підписати з Росією буквально напередодні переговорів зі США. Одним із можливих рішень може стати відкриття російського продовольчого ринку для індійських фермерів в час, коли Нью-Делі й Вашингтон уже ведуть торговельну війну.

Для чого Путін прибув до Індії - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів Главреду, що візит Путіна до Індії не був реакцією на переговори з представниками США - його готували щонайменше пів року. Москва прагнула показати, що лишається окремим центром сили й може вести діалог і з Китаєм, і з Трампом, і з Індією.

Для Кремля ця поїздка важлива, адже Індія є глобальним гравцем. Попри дипломатичні жести, Нью-Делі не підтримує Москву в міжнародних форматах, але використовує контакти з РФ для торгу із Заходом. За словами Кулика, Індія хоче зрозуміти, чи ризики санкцій виправдані пропозиціями РФ, адже західні альтернативи у сфері зброї вона поки не отримала.

"У цій конкуренції за Індію між Заходом і Росією Захід ризикує програти. Індія може або зміцнити суб’єктність і зменшити залежність від Заходу, або поглибити співпрацю з країнами глобального Півдня та навіть переглянути відносини з Китаєм", - пояснив експерт.

Як змінювалася ціна на нафту WTI 2000-2025 рр / Інфографіка: Главред

Торговельна війна США та Індії - новини за темою

Нагадаємо, 6 серпня Білий дім оголосив про запровадження додаткових 25% мит проти Індії, через що загальний тариф зріс до 50% - рекордного рівня для торговельних партнерів США. Рішення стало відповіддю на продовження закупівель Індією російської нафти. Президент США Дональд Трамп заявив, що така позиція Нью-Делі заважає завершенню російсько-української війни.

У відповідь Індія призупинила переговори зі США щодо великого оборонного контракту. Заморожено угоди на суму 3,6 млрд доларів, зокрема щодо закупівлі бронемашин Stryker, ракет Javelin і літаків Boeing P8I.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п’ять партій для постачання у грудні від постачальників, які не під санкціями. Це сталося попри тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили покупки російського палива.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред