Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

У найближчі години можливий масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки. Про це повідомляють моніторингові канали.
Наразі підтверджено виліт 2х бортів Ту-95МС, попереднім курсом на пускові рубежі, також 1 борт у районі Вологодської області.
Крім цього, 2 борти Ту-160, які здійснили зліт з аеродрому "Українка", також тримають курс на пускові. Орієнтовно до місця призначення (пускові) борти прибудуть ~ о 5:30 ранку.
Також у повітряному просторі України зафіксовано десятки "Шахедів".
Станом на 0:30 є загроза БПЛА в Києві та областях, де оголошено повітряну тривогу.
Обстріл України - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.
Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.
Пізніше з'ясувалося, що внаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.
Вам може бути цікаво:
- "Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва
- Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу
- РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред