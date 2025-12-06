Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

Станом на 0:30 є загроза БПЛА в Києві та областях, де оголошено повітряну тривогу.

У найближчі години можливий масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки. Про це повідомляють моніторингові канали.

Наразі підтверджено виліт 2х бортів Ту-95МС, попереднім курсом на пускові рубежі, також 1 борт у районі Вологодської області.

Крім цього, 2 борти Ту-160, які здійснили зліт з аеродрому "Українка", також тримають курс на пускові. Орієнтовно до місця призначення (пускові) борти прибудуть ~ о 5:30 ранку.

Також у повітряному просторі України зафіксовано десятки "Шахедів".

Станом на 0:30 є загроза БПЛА в Києві та областях, де оголошено повітряну тривогу.

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.

