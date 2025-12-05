Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

На думку Мура, єдиний спосіб домогтися миру в Україні - це чинити більший тиск на Росію.

https://glavred.net/world/za-chto-putin-voyuet-na-samom-dele-eks-glava-britanskoy-razvedki-nazval-cel-kremlya-10721729.html Посилання скопійоване

Колишній очільник британської розвідки назвав мету Кремля / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Путіну не потрібен мир

Як вплинути на позицію Росії

У планах російського диктатора Володимира Путіна немає підписання мирного договору з Україною, поки не перетворить її на другу Білорусь.

Питання територій Кремль насправді не дуже цікавлять, заявив в інтерв'ю Bloomberg розповів колишній директор Британської секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур.

відео дня

"У Великій Британії ми маємо дуже чіткі погляди на ведення цієї війни і на те, як підтримувати українців. Наша відповідальність полягає в тому, щоб донести точно те, про що говорить розвідка. Вона говорить нам, наприклад, що Путін не має жодного наміру укладати угоду, що для нього це питання не тільки території, це про домінування і перетворення України на щось, що виглядає досить схожим на її сусіда - Білорусь", - сказав він.

На думку Мура, єдиний спосіб домогтися миру в Україні - це чинити більший тиск на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир.

"Він - що вражає - у прагненні до миру готовий де-факто віддати до 20% своєї країни", - сказав Мур.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Колишній керівник MI6 також вважає, що Захід має профінансувати виробництво зброї в Україні, оскільки Україна має незадіяні промислові потужності, але їй бракує фінансування, щоб їх завантажити.

"І є можливість чинити значно більший тиск на Путіна всередині країни. Я не вдаю, що це дасть негайні результати. Ми маємо бути терплячими. Ми маємо бути готовими вистояти. Я говорив про визначальну важливість цього для західного альянсу - про те, що ми не повинні програти це змагання волі", - сказав Мур.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, переговори між США і Росією щодо завершення війни в Україні поки не дали відчутних результатів. Як зазначає The New York Times, Росія стикається з низкою труднощів, які впливають на хід війни, однак жодна з них не забезпечує США вирішальної переваги на переговорах.

Крім того, в Офісі президента підтвердили, що сьогодні українські парламентарі секретар РНБО Рустем Умеров і начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушать до Флориди для переговорів з американською делегацією щодо умов завершення війни.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що мирна домовленість для України може виявитися компромісною і не зовсім справедливою. Він також висловив розчарування після ознайомлення з початковим варіантом мирного плану.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред