"Проблемні роки у шлюбі" Фреймут зробила несподіване зізнання

Стосунки ведучої Ольги Фреймут із чоловіком переживали важкі часи.

https://glavred.net/stars/problemnye-gody-v-brake-freymut-sdelala-neozhidannoe-priznanie-10721627.html Посилання скопійоване

Ольга Фреймут - стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ви дізнаєтеся:

Ольга Фреймут розкрила подробиці особистого життя

Які труднощі були в її шлюбі

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про труднощі у своєму шлюбі з продюсером Володимиром Локотком. Зірка зізналася в інтерв'ю Анні Гаустовій, що їхній союз нерідко переживав кризи та важкі періоди.

Фреймут поділилася, що раз на кілька років у будь-якому шлюбі настає криза, і їхній родині не вдавалося уникнути таких моментів. Ольга зазначила, що подолати складнощі найкраще допомагає відверта розмова з партнером.

відео дня

Ольга Фреймут - сім'я / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"Звичайно, були важкі часи. У стосунках дуже складно. Це така стабільна робота, де треба свій графік з кимось узгоджувати, свої думки та ідеї. Для мене це нелегка робота, це був виклик. Психологи кажуть, що є проблемні роки в шлюбі - три, сім, десять і так далі - ми таку турбулентність проходили. Я завжди рятувалася тим, що ми починали говорити", - розповіла зірка.

Ольга визнала, що з часом будь-які стосунки трансформуються, але їм із чоловіком вдається зберігати романтику і не дратувати одне одного. Раніше їх рятували подорожі з України до Європи, але зараз пара задовольняється скромнішими моментами.

Ольга Фреймут - особисте життя / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"Для мене романтично, коли ми просто можемо піти в наше улюблене кафе. Погуляти нашим улюбленим маршрутом біля Темзи або просто посидіти і поговорити. Я знаю, що стосунки з віком зношуються, набирають нової форми, формату. Я думаю, що ознака вдалого шлюбу, коли ти з віком хочеш бути з цією людиною, коли вона тебе не дратує, коли ви можете поговорити", - підсумувала Фреймут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що батько дружини британського принца Гаррі Меган Маркл, 81-річний Томас Маркл, потрапив у реанімацію через тромб у нозі. Стан батька герцогині настільки погіршився, що лікарі зважилися на ампутацію кінцівки.

Також співачка Ані Лорак знову вирішила похизуватися модними образами. На жаль зрадниці України, її послання дійшло не до слухачів країни-агресора, яких вона зараз розважає, а до українців, які із задоволенням оцінили її модні пошуки.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". 2020 року стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред