Україну 'викинули за борт': експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США

За словами експерта Максима Розумного, прямі контакти з Америкою підтримують імідж "величі" Путіна.

Україну виключили з мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Розумного:

Росія веде переговори щодо війни виключно зі США

Україну та Європу з процесу переговорів фактично виключено

Прямі контакти з США підтримують імідж "величі" Путіна в очах росіян

Заява прессекретаря Кремля Дмитра Ушакова про те, що Росія тепер веде переговори виключно з США, підтверджує виключення України та Європи з цього процесу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Виключили - це однозначно. Окрім стратегічних інтересів, для Путіна це ще й важливий іміджевий фактор. Йому потрібно постійно демонструвати росіянам, що він не програв, що він - впливовий лідер, легітимний, що "ще не все втрачено", - пояснив експерт. відео дня

Розумний пояснив, що прямі переговори з Америкою підтримують "велич", яку російський диктатор намагається продавати своєму суспільству. Водночас, за його словами, є і прагматичний аспект.

"Поки росіяни не домовляться з американцями, підключати Україну чи Європу немає сенсу. Перш за все тому, що наша позиція та позиція європейців - відома й зафіксована. І вона навряд чи допоможе США і Росії домовитися. Навпаки - стане перепоною для реалізації домовленостей між ними", - зазначив Розумний.

Експерт наголосив, що проблеми, пов'язані з позиціями України та Європи, будуть вирішуватися вже після того, як Путін і Трамп знайдуть між собою якесь рішення. До цього моменту спілкування відбуватиметься лише між ними.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Яка тактика РФ у переговорах з США - думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль відмовився від стратегії тиску страхом на адміністрацію Трампа та робить ставку на підкуп і економічні "вигоди" для США та самого Трампа. За словами експерта, Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 млрд доларів і заробляти на корисних копалинах.

"Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов’язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - пояснив Жовтенко.

Водночас, як зазначив експерт, російська пропаганда формує враження, що США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 грудня у Москві відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль заявив, що отримав ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

За даними Politico, Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати переговорів у Кремлі понад три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав переговори "конструктивними", але компромісного плану щодо України поки немає.

Також радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори у Москві не дали результату. За його словами, США прагнуть швидкого завершення війни, Україна та Європа готові до компромісу, але Росія затягує час і не відмовилася від війни.

Крім цього, після переговорів у Кремлі представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим 4 грудня в Маямі. Зустріч присвячена обговоренню деталей мирного плану щодо завершення війни в Україні.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

