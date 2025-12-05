Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США

Руслана Заклінська
5 грудня 2025, 23:50
93
За словами експерта Максима Розумного, прямі контакти з Америкою підтримують імідж "величі" Путіна.
Україну 'викинули за борт': експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США
Україну виключили з мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Розумного:

  • Росія веде переговори щодо війни виключно зі США
  • Україну та Європу з процесу переговорів фактично виключено
  • Прямі контакти з США підтримують імідж "величі" Путіна в очах росіян

Заява прессекретаря Кремля Дмитра Ушакова про те, що Росія тепер веде переговори виключно з США, підтверджує виключення України та Європи з цього процесу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Виключили - це однозначно. Окрім стратегічних інтересів, для Путіна це ще й важливий іміджевий фактор. Йому потрібно постійно демонструвати росіянам, що він не програв, що він - впливовий лідер, легітимний, що "ще не все втрачено", - пояснив експерт.

відео дня

Розумний пояснив, що прямі переговори з Америкою підтримують "велич", яку російський диктатор намагається продавати своєму суспільству. Водночас, за його словами, є і прагматичний аспект.

"Поки росіяни не домовляться з американцями, підключати Україну чи Європу немає сенсу. Перш за все тому, що наша позиція та позиція європейців - відома й зафіксована. І вона навряд чи допоможе США і Росії домовитися. Навпаки - стане перепоною для реалізації домовленостей між ними", - зазначив Розумний.

Експерт наголосив, що проблеми, пов'язані з позиціями України та Європи, будуть вирішуватися вже після того, як Путін і Трамп знайдуть між собою якесь рішення. До цього моменту спілкування відбуватиметься лише між ними.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Яка тактика РФ у переговорах з США - думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль відмовився від стратегії тиску страхом на адміністрацію Трампа та робить ставку на підкуп і економічні "вигоди" для США та самого Трампа. За словами експерта, Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 млрд доларів і заробляти на корисних копалинах.

"Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов’язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - пояснив Жовтенко.

Водночас, як зазначив експерт, російська пропаганда формує враження, що США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 грудня у Москві відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль заявив, що отримав ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

За даними Politico, Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати переговорів у Кремлі понад три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав переговори "конструктивними", але компромісного плану щодо України поки немає.

Також радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори у Москві не дали результату. За його словами, США прагнуть швидкого завершення війни, Україна та Європа готові до компромісу, але Росія затягує час і не відмовилася від війни.

Крім цього, після переговорів у Кремлі представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим 4 грудня в Маямі. Зустріч присвячена обговоренню деталей мирного плану щодо завершення війни в Україні.

Читайте також:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання Максим Розумний війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

00:38Війна
Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

23:27Світ
Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

23:26Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

Останні новини

23:50

Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США

23:35

Зовсім несподівано: кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

23:27

Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

23:26

Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

22:53

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
22:36

Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії - Bloomberg

22:15

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має виглядФото

22:13

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу: Україна отримала суперників

21:58

Андрій Юсов: "Служи або допомагай" має стати принципом для кожного українця

Реклама
21:52

Ресторанний скуляка: у мережі висміяли "спів" втікача Олега ВинникаВідео

21:45

Через два місяці РФ не зможе фінансувати війну: експерт назвав умову

21:21

"Ми маємо ресурси": Сирський сказав, чи готова Україна продовжувати війну

21:05

Сонячні панелі стануть набагато дешевшими та простішими: що придумали вчені

21:00

У мережі з'явилися фото таємних синів Путіна

20:48

Дональд Трамп отримав медаль і омріяну "Премію миру", але є нюансВідео

20:45

Велике церковне свято 6 грудня: що не можна робити в день Святого Миколая

20:33

Пішли фаворитки: Тарас Цимбалюк несподівано відправив додому двох учасниць "Холостяка"

20:01

Індивідуальні номерні знаки діють не всюди - куди українцям заборонено їхати

20:01

Навіщо кип’ятити капронові колготки: блогерка показала дивний лайфхак, який працює

19:29

Мовчала роками: Маша Єфросиніна відкрила свій секрет

Реклама
19:11

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

19:05

Смачна закуска на Новий рік за 7 хвилин: рецепт тарталеток з крабовими паличками

19:00

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупинитьсяПогляд

18:51

Влупить різке похолодання: названо регіони, де буде штормова погода

18:41

Приват24 і картки одним махом: клієнтам ПриватБанку раптово блокують рахунки

18:33

З'явилися раніше, ніж динозаври: які доісторичні тварини жили в Україні

18:24

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:23

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:06

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

17:59

Змінила хід історії: як норовлива дружина Дорошенка завадила об'єднанню України

17:45

Благодійний вечір на 1+1 Україна: виручені кошти з етеру підуть на підтримку дітей зі "Школи Супергероїв"

17:43

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

17:34

Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

17:25

Чи можна пити воду з крана: українцям розповіли, звідки вона надходить

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 грудня: Близнюкам цінний подарунок, Ракам - чекати

16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

Реклама
16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове менюПрості страви
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти