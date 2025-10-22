Чи поїде Трамп на зустріч із Путіним: президент США зробив заяву

Рішення про зустріч із Путіним буде ухвалено впродовж двох наступних днів.

Трамп ще не вирішив, чи поїде на зустріч із Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Рішення про зустріч Трампа і Путіна буде ухвалено найближчими днями

Президент США не хоче даремно витрачати час

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо поїздки на зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у столицю Угорщини - Будапешт.

Глава Білого дому не хоче, щоб така зустріч виявилася марною.

"Я не хочу, щоб зустріч була марною. Ми ще не ухвалили рішення", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Він наголосив, що в напрямку організації двосторонньої зустрічі відбувається "багато речей" та пообіцяв надати більш ґрунтовну відповідь протягом наступних двох днів.

Саміт Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з очільником Кремля в Будапешті.

23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

У Москві заявили, що домовленості про зустріч Рубіо та Лаврова не було.

Тим часом низка західних ЗМІ повідомила про скасування саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

За словами Сіярто, схожа ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Він також натякнув, що зустріч лідерів США та Росії все ж таки відбудеться, хоча точна дата поки що невідома.

Що очікувати від зустрічі Трампа і Путіна: думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі для Главреда заявив, що під час першої зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін перетворив розмову на історичну лекцію, згадуючи Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, про що писало видання Financial Times.

На думку Олещука, під час запланованої другої зустрічі в Будапешті Путін може повторити подібну тактику. Він продовжує жити у власному світі ідей, концепцій та уявлення про "єдині народи", що може впливати на перебіг переговорів та їхній формат.

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

