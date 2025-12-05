Рус
Читати російською
Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2025, 23:26
У багатьох областях синоптики прогнозують штормові пориви вітру.
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 грудня
  • Де температура повітря опуститься до -4 градусів
  • Де будуть сильні пориви вітру

Погода в Україні 6 грудня буде сухою, але прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в Україну йде похолодання. 6-7 грудня температура повітря опуститься до -4 градусів вночі та підвищиться до 2-6 градусів вдень. Найтепліше буде на півдні та на Закарпатті - 7-11 градусів тепла.

У ці дні опадів не буде, але очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: ventusky

Погода 6 грудня

В Україні 6 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас у південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Значення температури найближчої ночі коливатимуться в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та у Криму 0..5 градусів тепла, денні максимуми сягатимуть +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 6 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода 6 грудня у Києві

У Києві 6 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.

Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

