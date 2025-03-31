Новий наступ Росії та ультиматум Путіну: головні новини України (дайджест)

Новини України 31 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/war/novoe-nastuplenie-rossii-i-ultimatum-putinu-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10652018.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 31 березня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, 22 ОМБр, wikipedia

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Харків під масованою атакою дронів: є пошкодження та пожежі, деталі

В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. В місті пролунало вже 6 вибухів. Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.

За його словами, вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкодження зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс.

відео дня

Україна хоче відмовитись від угоди про копалини: Трамп пригрозив Зеленському

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Про це пише Reuters.

Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

Припинення вогню в Україні: Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду. Про це пише Politico.

"Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали", - сказав він.

Армія РФ просунулася на Донеччині та Харківщині – DeepState

Російські окупанти продовжують атакувати українських військових. Упродовж минулої доби загарбникам вдалося просунутися у двох областях України.

Про це розповіли у DeepState. Аналітики зазначили, що російська армія за минулу добу просунулася у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.

Землю потужно "штормитиме": найнебезпечніші дати магнітних бурь у квітні

У квітні 2025 року Сонце спричинить кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі будуть мати різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця. Про це свідчать дані meteoagent.

Період з 1 по 4 квітня характеризуватиметься помірною бурею, потужністю в 3 бали. Це буде легке порушення магнітного поля, яке не повинно сильно вплинути на здоров'я більшості людей, хоча метеочутливі особи можуть відчути невеликі зміни в самопочутті.

Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Такі дані наводить Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму щомісячному моніторингу цін на харчові продукти, повідомляє Главред.

Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні: в ЗМІ розкрили "дедлайн"

Президент США Дональд Трамп радився з президентом Фінляндії Александром Стуббом про те, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Найкращою датою для припинення вогню в Україні було б 20 квітня. Про це пише Yle.

Президент Фнляндії прибув до США 29 березня із неофіційним візитом. Він зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді і заграв у гольф. Стубб розповів, що під час гольф-зустрічі Дональд Трамп запитав його: "Чи можна довіряти Володимиру Путіну?"

"Армія РФ в занепаді": Коваленко назвав основну проблему російських окупантів

Стан російської армії зараз найгірший, вона ще ніколи не була в такому занепаді. Стан армії країни-агресорки РФ 2022, 2023, 2024 років навіть не можна порівнювати з її станом у 2025-му.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

ДРГ вже працюють: окупанти можуть прорватись в Чернігівську область

Країна-агресор Росія готує новий наступ на Сумську і Харківську області, який може розпочатись вже цієї весни. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припустив, як цей російський наступ може вплинути на Курську і Бєлгородську операції.

Зокрема, він розповів, чи будуть змушені ЗСУ покинути російську територію, яка зараз залишається під нашим контролем.

Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

Погода в Україні скоро здивує неприємним сюрпризом. Із 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання – спочатку на півночі, заході та в центрі. А орієнтовно 7-8 квітня зниження температури повітря дійде і до сходу та півдня.

Росіяни лізуть навіть з-під землі: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про бої за Торецьк

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Торецька. Ворог застосовує підземні маршрути для проникнення в тил українських військ. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі LIGA.net.

"Путін водить Трампа за ніс, як ослика на арені": Жданов описав великий обман РФ

У світі щодо питання зупинки війни РФ проти України зараз формуються два паралельні процеси.

Один процес – президент США Дональд Трамп намагається всіма силами припинити вогонь. При цьому йому абсолютно байдуже, на яких умовах це відбудеться. Він просто хоче, щоб усі зупинилися, і щоб солдати сиділи в окопах, нічого не роблячи. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Трампу це не подобається": в ОП пояснили, чому лідер США розлюлився на Путіна

Президент США Дональд Трамп незадоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, адже у кінця квітня, коли виповнюється 100 днів президентства Трампа, немає результатів у питанні припинення вогню в Україні. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

РФ визначила 5 областей: коли почнеться новий масований наступ та яка ціль Путіна

Останніми днями зросла напруженість через повідомлення про можливий новий наступ Росії на Україну. Українські офіційні особи та військові аналітики очікують, що в найближчі тижні Росія може розпочати нову атаку, прагнучи посилити свій вплив у переговорах про припинення вогню. Президент Володимир Зеленський та розвіддані вказують на можливі удари в північно-східних регіонах, таких як Суми, Харків та Запоріжжя. Водночас експерти також вказують на загрозу активізації бойових дій на Херсонщині та навіть Чернігівщині.

Главред зібрав головне, що варто знати про загрозу нового наступу росіян.

"Піти на Київ або Одесу": чому насправді Путін хоче "взяти" Запоріжжя

Російські окупанти хочуть піти в наступ на Запоріжжя і це для них дуже важливо. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вона півгодини називала мене повним ідіотом": скандал між Фіцо і главою Єврокомісії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Він почав скиглити, бо вона його нібито жорстко лаяла і навіть обзивала. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Конфлікт між Урсулою і Фіцо стався на тлі підвищення тарифів американським президентом Дональдом Трампом.

Яким має бути мир з Росією: Зеленський зробив важливу заяву про кінець війни

Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, проте мир має бути не лише швидким, а й надійним і справедливим. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Бучанському саміті 31 березня, у якому взяли участь спікери парламентів низки країн.

За його словами, Україна хоче завершити війну та отримати гарантії безпеки та тривалий, "гідний" мир.

Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

Погода в Україні 1 квітня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 квітня буде дощова погода у північних, західних областях та на Харківщині. Найтепліше буде у південних областях. Там температура повітря підвищиться до +19 градусів. Найхолодніше буде у північних областях - 8 градусів тепла.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред