Припинення вогню в Україні: Трамп встановив Путіну 'психологічний дедлайн'

Трамп вкотре заявив, що давно та добре знає Путіна.

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Трамп сказав, що довіряє Путіну / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Трамп довіряє та добре ладнає з Путіним

Існує психологічний дедлайн, коли має припинитися режим вогню

Трамп впевнений, що Путін підпише мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду. Про це пише Politico.

"Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали", - сказав він. відео дня

Трамп також додав, що існує психологічний дедлайн, коли в цьому конфлікті має припинитися режим вогню.

Крім того, президент США знову висловився щодо нещодавньої заяви Путіна про "тимчасове управління в Україні під егідою ООН", який фактично знову натякав на нібито не легітимність Зеленського.

"Я був певним чином розчарований. Деякі речі, які Путін сказав за останні день-два, пов'язані із Зеленським - коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру - він повинен був би укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні", - йдеться у заяві.

Трамп про припинення вогню в Україні - відео:

Глава Білого дому також зауважив, що не хотів би накладати на Росію вторинні мита. Однак, наголосив, що США обов'язково їх введуть проти Венесуели і всіх країн, які "дурили" Вашингтон весь цей час.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії щодо України та пригрозив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього.

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