РФ визначила 5 областей: коли почнеться новий масований наступ та яка ціль Путіна

Росіяни готують новий масштабний наступ на території України, щоб покращити переговорні позиції Росії в рамках мирного процесу, вказують аналітики.

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Які міста та області стануть ціллю Путіна та коли почнеться новий наступ Росії / Колаж: Главред

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На які області націлилась Росія

Коли почнеться новий наступ РФ

Чи зможе України відбити новий наступ росіян на фронті

Останніми днями зросла напруженість через повідомлення про можливий новий наступ Росії на Україну. Українські офіційні особи та військові аналітики очікують, що в найближчі тижні Росія може розпочати нову атаку, прагнучи посилити свій вплив у переговорах про припинення вогню. Президент Володимир Зеленський та розвіддані вказують на можливі удари в північно-східних регіонах, таких як Суми, Харків та Запоріжжя. Водночас експерти також вказують на загрозу активізації бойових дій на Херсонщині та навіть Чернігівщині.

Главред зібрав головне, що варто знати про загрозу нового наступу росіян.

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На які області націлилась Росія

Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, намагаючись виграти час для реалізації своїх планів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Le Figaro.

"Я можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідувальною інформацією з нашими союзниками", - зазначив він.

За його словами, Путін планував розпочати цей наступ ще вісім місяців тому, але українські сили зірвали ці наміри, зокрема завдяки операціям на території Курської області РФ.

"Саме тому Путіну зараз потрібен час", — додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Росія прагне затягнути війну, тому країни-партнери мають посилювати санкційний тиск, зміцнювати обороноздатність України та працювати над спільним планом розгортання гарантійних сил.

27 березня під час зустрічі лідерів у Парижі він підкреслив, що Москва затягує дипломатичні переговори щодо повного припинення вогню, тому необхідно продовжувати санкційний тиск на країну-агресорку.

"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель", – наголосив глава держави.

Чи має РФ сили для нового масованого наступу

Навесні та влітку 2025 року Росія може спробувати масштабний наступ на кількох ділянках фронту, прагнучи вплинути на перемир’я та переговори. Однак, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Москва, ймовірно, не має достатніх ресурсів для реалізації таких планів.

Аналітики ISW повідомляють про активізацію російських наступів на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також спроби просування в північній частині Сумської області, щоб змусити ЗСУ відійти з позицій у Курській області РФ. Втім, значних успіхів ворог на цих ділянках не досяг, а українські сили продовжують контратаки на Покровському та Торецькому напрямках.

Ймовірність масштабного наступу на Суми залишається низькою, оскільки російське командування навряд чи передислокує війська з Курської області. До того ж, Росія не має достатньо резервів оперативного рівня для проведення наступів на Суми, Харків і Запоріжжя без значного перегрупування сил.

За оцінками ISW, навіть після можливої передислокації військ російські сили не зможуть одночасно провести три масштабні наступи. Ворог зазнав значних втрат у бронетехніці та особовому складі й не демонстрував здатності до складних операцій із зими 2022 року.

Попри спроби прихованої мобілізації, Кремль не зміг суттєво збільшити чисельність своїх військ, а відкритий призов є непопулярним рішенням, що робить його малоймовірним.

Наразі немає явних ознак підготовки великого наступу на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках, хоча можливі приховані ротації. Росія, ймовірно, намагається просунутися в межах артилерійської досяжності цих міст, аби використати будь-яке територіальне просування для отримання переваги у майбутніх переговорах.

"Це також може слугувати виправданням майбутніх вимог росіян щодо поступок з боку України, включно з територіями, які Кремль наразі офіційно не вимагає, окрім Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", – зазначають в Інституті вивчення війни.

Скільки може тривати наступ РФ та які його практичні цілі

Росія готується до нового наступу найближчими тижнями, прагнучи посилити тиск на Україну та зміцнити свої позиції перед можливими переговорами. Ця наступальна кампанія може тривати від шести до дев’яти місяців, тобто майже весь 2025 рік. Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, Кремль планує масштабний наступ уздовж лінії фронту протяжністю 1000 км, що співпадає з початком весняного сезону бойових дій. Метою є не лише військовий тиск, а й створення переваги для Росії в переговорах щодо припинення вогню.

"Цей крок може дати главі Кремля Володимиру Путіну всі підстави відкласти обговорення питання про припинення бойових дій на користь пошуку нових територій", - пишуть журналісти з посиланням на українських офіційних осіб, які висловилися на умовах анонімності.

Український військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі AP підтвердив, що росіяни готуються до тривалих наступальних дій, які можуть тривати більшу частину 2025 року.

Водночас деякі українські командири занепокоєні можливістю перекидання російських сил з Курської області до інших районів на сході України. За їхніми даними, РФ активізувала розвідувальні операції, спрямовані на виявлення та знищення вогневих позицій, безпілотних систем і стратегічно важливих об’єктів, що можуть завадити майбутньому наступу.

"Усе це може бути ознаками того, що в найближчому майбутньому готується напад", - сказав Гетьман.

Яка зараз ситуація на фронті

Особливо загострилася ситуація в районі Покровська, який є ключовим оборонним пунктом України та важливим логістичним вузлом у Донецькій області.

Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що впродовж березня російські війська зазнали значних втрат і взяли коротку паузу на 10 днів. Однак у середині місяця наступальні дії відновилися.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Це означає, що росіяни просто оговталися", - додав він.

Український військовий із позивним "Італієць" повідомив, що Росія активно проводить розвідку в районі Покровська. За його словами, перехоплені переговори та дані розвідки свідчать про збільшення військової присутності поблизу міста Селидове у Покровському районі, а також про створення запасів боєприпасів. До регіону стягують значну кількість бронетехніки, а поява нових позивних у радіоефірі вказує на прибуття свіжих підрозділів.

Крім того, російські війська нещодавно розпочали наступ на захід від Оріхова в Запорізькій області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що ситуація в цьому регіоні ускладнилася після перекидання Росією додаткових сил для штурмових операцій, які ведуться невеликими групами піхоти.

За його словами, така тактика дає російським військам певні результати на інших ділянках фронту. Тим часом російські аналітики висловлюють упевненість у можливому успіху майбутнього наступу.

Коли Росія буде готова почати наступ

Росія не має достатніх сил для проведення масштабного наступу в найближчі місяці, і він може відбутися не раніше середини або кінця літа. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За його словами, РФ продовжує формувати нові військові підрозділи та накопичувати резерви для можливого наступу.

"Я думаю, що вони готові будуть не раніше середини-кінця літа", — говорить секретар Комітету.

Водночас Костенко прокоментував інформацію про нібито плани росіян "прорвати фронт на 1000 км", пояснивши, що це стосується загальної ширини лінії бойових дій. Однак настільки масштабний прорив є малоймовірним через нестачу ресурсів.

Він наголосив, що здійснення подібної операції вимагає значних сил, яких у Росії наразі немає.

Яка ціль наступу РФ на Запоріжжі

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Українського Радіо зазначив, що при обговоренні підготовки Росії до нового наступу особливу увагу слід приділяти Запорізькій та Херсонській областям.

За його словами, раніше противник окупував частини цих територій, але був вибитий. Водночас існує давній наказ Путіна щодо відновлення контролю над втраченими районами, тому зараз ворог активно перевіряє оборонні позиції ЗСУ на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Що відомо про Оріхів / Інфографіка: Главред

Тимочко також наголосив, що російські війська намагаються адаптувати нову тактику наступальних дій.

Він також назвав ціль наступу РФ на Запоріжжі.

"Насамперед це Енергодар. Питання Енергодара все більше і більше піднімається в плані виходу російських військ із міста. І зрозуміло, що для росіян тут показати свою присутність вкрай важливо. Там вони все одно намагаються утримувати сухопутний коридор окупованої материкової території України, який пов'язує Крим з окупованим Донецьком і Росією. Крім того, це все-таки та частина узбережжя Чорного моря, за який теж тривають зараз переговори... Ми можемо розглядати ще Запорізький напрямок, як спробу росіян розвивати свою тактику руху вздовж русел річок, щоб рухатися вздовж річки і витісняти Збройні сили", - сказав він.

Говорячи про плани РФ щодо Запорізької області, він зазначив, що ця територія значно укріплена, а російські сили навряд чи зможуть здійснити там масштабну наступальну операцію. Навіть проведення наступу на оперативному рівні, який би змусив ЗСУ суттєво збільшити військовий контингент у регіоні, малоймовірне.

Водночас він підтвердив, що росіяни здійснюють певні переміщення сил, зокрема перекидають підрозділи з тилу ближче до лінії фронту.

Який найголовніший "козир" Путіна

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду заявив, що запланований російський наступ у квітні-травні матиме радше тактичний, ніж оперативний характер. За його словами, удари ворога не перевищуватимуть глибину 10-20 км, оскільки угруповання "Північ", зосереджене в Курській, Брянській і Бєлгородській областях, не має достатніх сил для прориву на 50-100 км.

"У Путіна є єдиний, у принципі, невичерпний ресурс. Нехай він і повільний, але він не вичерпний. Це людський ресурс. Немає танків – отже, росіяни підуть в атаку пішки. Зможуть знайти їм "Жигулі" – вони поїдуть на "Жигулях". Знайдуть велосипеди – поїдуть у наступ на велосипедах, на самокатах же їздять. Є відео, які свідчать про те, що російські війська на електросамокатах їздили на штурм наших позицій. Ба більше, на штурм наших позицій вони ходили на милицях", - зазначив він.

Чи зможе Україна відбити новий наступ РФ

Жданов зазначив, що Росія має як піхотні, так і танкові підрозділи для наступу, однак їхня чисельність дозволяє здійснювати лише прориви місцевого значення — до 10-15 км. Водночас українські війська мають достатньо сил для стримування таких атак.

Він також звернув увагу, що навіть російські так звані воєнкори визнають, що попри активізацію бойових дій у Бєлгородській області, ЗСУ не залучили всі резерви, які залишилися після операції в Курській області. Це свідчить про те, що росіянам не вдалося змусити Україну перекинути туди додаткові сили.

Жданов підкреслив, що з огляду на загальну ситуацію на фронті, 2025 рік стане роком оборони. На його думку, Україна має припинити контрнаступальні операції та перейти до глухої оборони, укріплюючи позиції, поки не буде вирішене питання з постачанням необхідної кількості озброєння і боєприпасів.

"Крім того, така ж ситуація може бути і в Чернігівській області. Поки що, слава Богу, не було вторгнення російських військ на Чернігівщину, але ДРГ там працюють. А в Росії все починається з ДРГ – з кількох солдатів, які намагаються закріпитися і розвивати якийсь успіх", - сказав він.

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