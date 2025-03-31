Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Ціна на такі продукти у квітні може ще змінитися – експерти пояснили, до чого варто бути готовими.

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Популярний в Україні продукт подорожчав на 11%/ колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Наскільки подорожчали молочні продукти у березні 2025 року

Як зміниться ціна на цю категорію продуктів у квітні

Ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Такі дані наводить Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму щомісячному моніторингу цін на харчові продукти, повідомляє Главред.

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Основними чинниками підвищення цін стали зростання вартості кормів для худоби та підвищені енерговитрати на виробництво.

Ціна на молоко за місяць зросла до 45,8-53,5 грн (+11%), сир до 90-97 грн (+7%).

"Протягом наступних тижнів вартість на молочні продукти повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте цього слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення", – прогнозують фахівці.

Ціни на молоко/ скрін, УКАБ

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт. Фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ.

Також раніше повідомлялося, що ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке – що зросте на 10%. У 2025 році в Україні вартість продуктів, ймовірно, продовжить зростати через інфляцію, несприятливі погодні умови та обмежену кількість врожаю.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає популярний овоч. Ціна на овоч знизилася на 17% всього за один тиждень. В Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч – збільшення поставок помідорів з Туреччини.

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