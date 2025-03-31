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Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Альона Вороніна
31 березня 2025, 11:15
286
Ціна на такі продукти у квітні може ще змінитися – експерти пояснили, до чого варто бути готовими.
Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%
Популярний в Україні продукт подорожчав на 11%/ колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Наскільки подорожчали молочні продукти у березні 2025 року
  • Як зміниться ціна на цю категорію продуктів у квітні

Ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Такі дані наводить Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму щомісячному моніторингу цін на харчові продукти, повідомляє Главред.

відео дня

Основними чинниками підвищення цін стали зростання вартості кормів для худоби та підвищені енерговитрати на виробництво.

Ціна на молоко за місяць зросла до 45,8-53,5 грн (+11%), сир до 90-97 грн (+7%).

"Протягом наступних тижнів вартість на молочні продукти повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте цього слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення", – прогнозують фахівці.

Цены на продукты
Ціни на молоко/ скрін, УКАБ

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт. Фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ.

Також раніше повідомлялося, що ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке – що зросте на 10%. У 2025 році в Україні вартість продуктів, ймовірно, продовжить зростати через інфляцію, несприятливі погодні умови та обмежену кількість врожаю.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає популярний овоч. Ціна на овоч знизилася на 17% всього за один тиждень. В Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч – збільшення поставок помідорів з Туреччини.

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