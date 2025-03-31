'Армія РФ в занепаді': Коваленко назвав основну проблему російських окупантів

Російський ВПК не здатен повноцінно, в плюс компенсувати щомісяця ті втрати, яких росіяни зазнають у зоні бойових дій в Україні.

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Коваленко назвав основну проблему російських окупантів/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Основні тези Коваленка:

Стан російської армії зараз найгірший, вона ще ніколи не була в такому занепаді

Окупантам зараз найбільше не вистачає систем ППО, спецтехніки і РСЗВ

Російський ВПК не здатен повноцінно компенсувати втрати армії РФ у зброї та техніці на фронті

Стан російської армії зараз найгірший, вона ще ніколи не була в такому занепаді. Стан армії країни-агресорки РФ 2022, 2023, 2024 років навіть не можна порівнювати з її станом у 2025-му.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

Якщо аналізувати за категоріями, то зараз у Росії найгірша ситуація з протиповітряною обороною – її стає все менше й менше. За цією категорією російська армія щомісяця йде в мінус, і Росія не може її повноцінно компенсувати, зазначив Коваленко.

"Також у Росії серйозні проблеми зі спецтехнікою, а це евакуація, броньовані ремонтно-евакуаційні машини тощо. Також великі проблеми у Росії з реактивними системами залпового вогню – з РСЗВ просто катастрофічна й критична ситуація, їх не вистачає. Далі – гострий дефіцит бойової броньованої техніки, а це основні бойові танки та бойові броньовані машини", – сказав військово-політичний оглядач.

Також у російських окупантів є проблеми, але поки що не критичні, зі ствольною артилерією. Крім цього, росіянам критично не вистачає спеціалізованого броньованого автомобільного транспорту, але не бойових броньованих автомобілів для бойових дій, а, наприклад, автомобілів для поліцейських місій, зазначив експерт.

"На початку повномасштабного вторгнення в Україну ми бачили, як росіяни їхали на "Тиграх", "Рисях", використовували Тайфун-К, Тайфун-У тощо. Зараз усього цього взагалі немає, зараз це дуже рідкісні, навіть ексклюзивні авто. Замість них росіяни використовують "уазіки", "Жигулі" тощо. Та, наголошую, найбільші проблеми у Росії з засобами протиповітряної оборони, зі спецтехнікою та реактивними системами залпового вогню, а також із броньованими автомобілями. Серйозні проблеми у російської армії були, є і будуть. Якось їх вирішити в Росії не зможуть, тому що її військово-промисловий комплекс не здатен повноцінно, в плюс компенсувати щомісяця ті втрати, яких росіяни зазнають у зоні бойових дій в Україні", – підсумував військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Путін хоче "вийти" на Одесу – аналітик назвав можливий напрямок удару РФ. Аналітик розповів, що Запоріжжя є важливим стратегічним пунктом для ЗСУ.

Нагадаємо, експерт сказав, чи може Україна відмовитися від перемир'я. Київ наразі імітує дипломатичну роботу, очікуючи, що Трамп змінить свою позицію щодо Кремля, заявив Олександр Коваленко.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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