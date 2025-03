Таємний удар ATACMS по Кримському мосту: в NYT розповіли про план атаки

Ключові тези:

Влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою. Про це пише видання The New York Times (NYT), яке провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS.

Журналісти зауважили, що операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail (Місячний град), яку спільно розробили українці та американці.

Як пише видання, ця операція передбачала удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму. І хоча удари по Кримському мосту були однією з червоних ліній для США, вони врешті решт поступилися.

Планувалося, що ATACMS вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами ATACMS. Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару.

Однак, американці здалися і в середині серпня 2024 року українські військові вдарили ATACMS по мосту.

Журналісти видання додали, що після невдалого удару один з американських військових чиновників заявив, що "іноді вони (українці - ред.) повинні спробувати і зазнати невдачі, щоб побачити, що ми маємо рацію".

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що Україна працює над тим, щоб знову атакувати Кримський міст. Є надія, що естакада все-таки буде зруйнована.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що для ураження Кримського мосту недостатньо дронів, які застосовуються для знищення окремих об’єктів у Криму та РФ. Потрібні ракети з бетонобійними бойовими частинами, такі як деякі модифікації ATACMS і Taurus, яких Україна поки що не отримала.

Водночас, моніторингова група "Кримський вітер" повідомляла, що ще з травня минулого року російські військові почали будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту. У жовтні захист мосту посилили плавучими боновими спорудами.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.