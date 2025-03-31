Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 1 квітня

Де температура повітря підвищиться до +19 градусів

Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 1 квітня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 квітня буде дощова погода у північних, західних областях та на Харківщині. Найтепліше буде у південних областях. Там температура повітря підвищиться до +19 градусів. Найхолодніше буде у північних областях - 8 градусів тепла.

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З 5 по 9 квітня поступово падатиме температура повітря. 6-7 квітня у західних, північних та навіть центральних областях може бути сніг.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 1 квітня / фото: ventusky

Погода 1 квітня

В Україні 1 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Лише на півдні та південному сході буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, у південній та південно-східній частині 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 1 квітня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +7...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні 1 квітня / фото: meteoprog

Погода 1 квітня у Києві

У Києві 1 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 1 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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