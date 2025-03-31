"Вона півгодини називала мене повним ідіотом": скандал між Фіцо і главою Єврокомісії

Прем'єр Словаччини стверджує, що Урсула фон дер Ляєн нібито лаяла його через підвищення податків Трампом.

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Роберт Фіцо ниє через заяви Урсули фон дер Ляєн / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Що відомо:

Фіцо звинуватив Урсулу фон дер Ляєн в образі

Сварка між Урсулою та Фіцо сталася на тлі тарифів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Він почав скиглити, бо вона його нібито жорстко лаяла і навіть обзивала. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Конфлікт між Урсулою і Фіцо стався на тлі підвищення тарифів американським президентом Дональдом Трампом.

відео дня

"Сьогодні я говорив телефоном із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми розглянули дві теми. Перша тема - тарифи, які були введені проти нас (Європи). Вона мене страшенно насварила: "Роберте, що ти наробив? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?". Вона лаяла мене півгодини, говорила, що я повний ідіот", - сказав Фіцо.

Він також додав, що не вважає таким сильним, як президент Франції чи президент Китаю.

"Зрештою, президент Франції Еммануель Макрон був там у Вашингтоні з президентом Трампом. При цьому він не поганий, а я поганий. Думаю, нам усім насамперед варто трохи заспокоїтися", - додав Фіцо.

Дивіться відео із заявою Роберта Фіцо:

Роберт Фіцо ниє через заяви Урсули фон дер Ляєн / фото: скріншот

Пізніше Фіцо почав виправдовуватися і стверджувати, що це був жарт.

"Я сподіваюся, що президентка Єврокомісії зрозуміла жарт із сьогоднішньої пресконференції, коли я сказав журналістам, що президентка ЄК страшенно насварила мене за те, що я нічого не зробив, як стверджує словацька опозиція, щоб запобігти запровадженню США нових тарифів проти всього світу. Боюся, що словацькі ЗМІ та опозиція не зрозуміли жарту", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також він пообіцяв разом шукати шляхи компенсації збитків на тлі збільшення податків.

Хто такий Роберт Фіцо? / Інфографіка - Главред

Погрози Фіцо щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр Роберт Фіцо, подібно до президента США Дональда Трампа, намагався виправдати російську агресію проти України, одночасно звинувативши Володимира Зеленського в нібито небажанні проводити вибори. Виступаючи на заході американських консерваторів CPAC, він похвалив Трампа за те, що той нібито повертає "мир у Європу", і при цьому намагався виправдати російське вторгнення в Україну.

Фіцо також заявив, що має "моральне право" зупинити транзит газу в Україну через Словаччину, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію з 2025 року. Про це він написав у Facebook, розкритикувавши опозицію.

Політичний аналітик та історик Олександр Палій оцінив вплив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та угорського лідера Віктора Орбана на завершення війни в Україні. Він зазначив, що їх у Європі називають "мафіозі, підгодованими російською мафією".

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словацьк. Роберт Фіко; народився 15 вересня 1964 року, Топольчане, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Вчетверте обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс-соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини та Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс-соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95% голосів і здобула 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити відправлення військової допомоги Україні в російсько-українській війні та розпочати мирні переговори.

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