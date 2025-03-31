"Піти на Київ або Одесу": чому насправді Путін хоче "взяти" Запоріжжя

Російські окупанти намагатимуться йти в наступ у Запорізькій області, щоб вразити Трампа.

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Чому насправді Путін хоче піти в наступ у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Про що говорить Олександр Коваленко:

РФ може піти в наступ у Запорізькій області

Росіяни поки що не планують іти на Одесу чи Київ

Ворог намагається вразити Дональда Трампа

Російські окупанти хочуть піти в наступ на Запоріжжя і це для них дуже важливо. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він переконаний у тому, що основною причиною такого наступу є бажання вразити американського президента Дональда Трампа. При цьому Коваленко вважає маячнею заяви про те, що РФ нібито готується піти на Одесу або Київ.

"В інформаційному просторі Росія намагається продемонструвати, що вона здатна наступати, може дозволити собі дещо більше, навіть "дійти до Києва" або "захопити Одесу". І про Київ, і про Одесу - маячня повна, але росіяни це інтегрують в інформаційний простір, зокрема через кишенькових журналістів західних ЗМІ. Саме так вони заявляють, що мета Росії - Одеса, вихід у Придністров'я, і її буде досягнуто. Але, зазіхаючи на Одесу, російські війська не можуть навіть віджати острови поблизу Херсона. Ось їхня реальна "міць"! Навіть болото війська РФ не можуть взяти під свій контроль!" - сказав Коваленко.

Дивіться відео з чатом Олександра Коваленка на Главреді:

Експерт додає, що росіяни намагаються змусити західну пресу говорити про новий наступ

"У західній пресі на слуху назви типу Покровська, Часового Яру тощо. Іноді, спілкуючись із західними журналістами, коли я згадую Білогорівку або Сіверський напрямок, вони здивовано запитують: "Це що, щось нове почалося? Новий наступ?". На це я їм відповідаю, що ні, Білогорівка тримає оборону понад два роки, нічого нового немає. Але росіяни саме на цьому і грають, вкидаючи нові, незнайомі західній аудиторії назви", - додав він.

Наступ РФ - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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