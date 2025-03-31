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"Трампу це не подобається": в ОП пояснили, чому лідер США розлюлився на Путіна

Руслана Заклінська
31 березня 2025, 15:50
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Трамп може посилити риторику і вжити жорсткіших заходів щодо Росії, заявив Сергій Лещенко.
'Трампу це не подобається': в ОП пояснили, чому лідер США розлюлився на Путіна
У Зеленського відповіли, чому Трамп розсердився на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Лещенка:

  • Трамп розлючений поведінкою Путіна, оскільки припинення вогню в Україні досі не вдалося досягти
  • Трамп може перейти до радикальних дій, оскільки Путін ігнорує його заклики

Президент США Дональд Трамп незадоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, адже у кінця квітня, коли виповнюється 100 днів президентства Трампа, немає результатів у питанні припинення вогню в Україні. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

"Зрозуміло, чому Трампу не подобається ця поведінка Путіна. 100 днів президенства будуть вже наприкінці квітня, а результату немає", - сказав Лещенко, відповідаючи на питання, наскільки вдалою може бути нова спроба Трампа достукатися до Путіна.

відео дня

Радник керівника ОП зауважив, що на вихідних з Трампом зустрічався президент Фінляндії Александр Стубб, який згадав про можливу дату припинення вогню 20 квітня. У цей день відзначатиметься Великдень і виповниться три місяці з інавгурації Трампа.

"Трампу ця дата може зайти. Але, щоби вона зайшла, треба, щоб глухим не був так само Путін. А Путін на сьогоднішній день демонструє абсолютно інший підхід, і Трампу це не подобається. Тому що при всій його можливій повазі, інтересі і зацікавленості у Путіні, це не повинно суперечити його глобальній лінії — лінії на те, що він прийшов, і війна зупинилася", - зазначив Лещенко.

За його словами, Путін продовжує чинити перепони, а тому Трамп може посилити свою риторику та вжити більш жорстких заходів. Лещенко також підкреслив, що якщо будуть введені нові санкції, то вони мають стати каталізатором для зміни поведінки Росії.

"Нам потрібна не риторика, нам потрібні дії. Якщо будуть накладені ці санкції, то вони, звичайно, мають привести Путіна до тями", - додав він.

Окремо Лещенко наголосив на переговорах України в Саудівській Аравії, де українська делегація запропонувала більш обмежену ініціативу для перемир'я в повітрі та на морі. При цьому державний секретар США Марко Рубіо запропонував також включити перемир'я на суходолі.

"Україна сказала: ми не проти, ми тільки не віримо Путіну, тому що ми вже це вже проходили... Ми не проти, давайте, вам карти в руки. Ми не будемо перепоною. Але це ваша ініціатива, яку ви тепер маєте погодити з Росією. Вони, власне, отримали від нас цей мандат, але ми бачимо, що з боку Росії такої згоди немає, і тепер для Трампа це питання особистої політичної гідності. Я думаю, що він має переходити до більш радикальних дій тільки тому, що Путін глухий до його закликів, а треба діяти", - додав Лещенко.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під час зустрічі в Флориді 29 березня Трамп запитав Стубба, чи можна довіряти російському диктатору, на що фінський лідер відповів, що не можна. Також Стубб запропонував Трампу 20 квітня як найбільш сприятливу дату для припинення вогню в Україні

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія зберігає за собою право не дотримуватися режиму припинення вогню. Він пояснив таке рішення нібито порушенням Україною мораторію на удари по енергетичних об'єктах.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє Володимиру Путіну і впевнений у його намірі досягти мирної угоди. Трамп також висловив думку, що існує психологічний дедлайн для припинення вогню.

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Хто такий Сергій Лещенко?

Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.
Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).
Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).
У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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