Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

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Погода в Україні/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні будуть заморозки

У яких областях буде дощ, а де буде сніг

Погода в Україні скоро здивує неприємним сюрпризом. Із 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання – спочатку на півночі, заході та в центрі. А орієнтовно 7-8 квітня зниження температури повітря дійде і до сходу та півдня.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Також вона зазначила, що, згідно з попереднім прогнозом, у період 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків.

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"А ось тут – складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях! Ще раз. Це попередній прогноз, проте варто все ж укласти свої плани заздалегідь. І уважно стежити за щоденними прогнозами погоди", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 1 квітня

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у вівторок, 1 квітня. Вона зазначила, що тепла погода поки що ще затримається у східних областях, на півдні, переважно у центральній частині.

"Проте надходить вологий період, він вже надійшов подекуди, із атмосферними фронтами та циклонами. Тому вологи вистачатиме, за невеликими винятками. Першого квітня циклончик на північному сході України зумовить дощову погоду в північних областях, у західних, торкнеться Харківщини", – зазначила синоптикиня.

У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо, навіть можливо буде сонячно.

Температура повітря очікується вкрай неоднорідна. Так, 1 квітня:

на півночі України очікується +8…+12 градусів,

у західних областях +10…+14 градусів,

у центральній частині +12…+16 градусів,

у східних областях +14…+17 градусів,

у південній частині повітря прогріється до +14…+19 градусів.

Погода в Україні 1 квітня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 1 квітня

У Києві в перший день квітня будуть дощі. Температура повітря у вівторок упродовж дня коливатиметься на рівні близько +9…+11 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, майже по всій Україні будуть зливи – синоптики назвали регіони, де буде сухо. Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря може впасти до +5 градусів.

Також раніше повідомлялося, що буде -4 градуси морозу та сніг – синоптики назвали точну дату похолодання в Україні. Різке похолодання очікується одразу в декількох областях України. Протягом тижня регіони заливатиме дощем.

Нагадаємо, Землю потужно "штормитиме" – стали відомі найнебезпечніші дати магнітних бур у квітні. Квітень 2025 року розпочнеться з магнітної бурі, яка принесе певні коливання в магнітному полі Землі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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