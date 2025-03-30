Третій президентський термін: Трамп зробив заяву

Багато хто хоче, щоб Трамп ще раз балотувався на пост глави Штатів, вважає сам американський президент.

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Трамп знає, що є лазівка, завдяки якій він міг би втретє балотуватися на пост президента США / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп припустив, що балотуватиметься втретє

Трамп заявив, що поки зарано говорити про третій президентський термін

Чинний господар Білого дому Дональд Трамп не виключив сценарію, за якого він балотуватиметься на третій президентський термін. Також він підтвердив, що дійсно існує спосіб, як це реалізувати.

В інтерв'ю NBC News він розповів про те, що "багато хто хоче", щоб політик пішов на ще один президентський термін.

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"Багато хто хоче, щоб я це зробив. Але, я маю на увазі, я здебільшого кажу їм, що на нас чекає довгий шлях, ви знаєте, ще дуже рано для адміністрації", - вважає Трамп.

За словами глави Білого дому, поки що він зосереджений на своєму поточному терміні, але знає про існування методів, за допомогою яких існує можливість балотуватися на пост президента ще раз.

"Я не жартую, але поки ще занадто рано про це думати", - підкреслив Дональд Трамп.

Журналісти нагадали, що в рамках Конституції США діє 22-га поправка. Її було ухвалено після обрання Франкліна Делано Рузвельта на четвертий термін у далекому 1944 році. І ця поправка забороняє американським президентам обіймати свою посаду більше двох термінів.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що Дональд Трамп розлютився на Володимира Путіна, який затягує з перемир'ям в Україні. Він пригрозив агресору Росії високими тарифами на нафту.

Також Трамп говорив, що між Україною і Росією високий рівень недоброзичливості, проте прогрес у перемовинах є. За його словами, Вашингтон вивчає звіти про удари окупантів по Україні іранськими дронами.

Трамп може запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню або порушить режим перемир'я, сказав президент Фінляндії Александр Стубб після перемовин з американським президентом. Найближчим часом Трамп запропонує посилити обмеження щодо РФ.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торговельних марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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