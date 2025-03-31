'Почнеться цікава гра': експерт сказав, чи може Україна відмовитися від перемир'я

Київ наразі імітує дипломатичну роботу, очікуючи, що Трамп змінить свою позицію щодо Кремля, заявив Олександр Коваленко.

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Чи може Україна не погодитися на енергетичне і морське перемир’я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Ключові тези Коваленка:

Україна може не погоджуватися на енергетичне перемир'я

Це викличе гостру реакцію президента США

Україна чекає моменту, коли Трамп розчарується в Путіні

Київ має можливість не погоджуватися на запропоновані умови енергетичного перемир'я і навіть відмовитися від США як посередника. Проте в такому разі Україна має бути готовою до нервової реакції Дональда Трампа. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ми можемо заявити, що позиція США однобока, ми не задоволені тим, як працює американська делегація, тому відмовляємося від США в якості посередника. Але при цьому ми маємо бути готовими до досить гострої психічно-нервової реакції Дональда Трампа, ну й нехай", - сказав він.

Коваленко зазначив, що Україна без США може тримати оборону, адже український ВПК стрімко розвивається, а європейська допомога суттєво зросла у порівнянні з 2022-2024 роками. Натомість Росія тільки слабшає.

Також він нагадав, що навіть без розвідданих США Київ зміг диверсифікувати джерела інформації та отримувати їх від інших партнерів.

"Коли почалися розмови про те, що ми можемо залишитися без Starlink, ми згадали, що було до Starlink, і яким військовим зв’язком користувалися в Україні протягом десятків років, а, крім того, з’ясували, що є альтернативи Starlink в інших країнах, наприклад, у Швеції. Тому не все так погано. А от для США це була б ганьба", - розповів Коваленко.

За його словами, Київ наразі імітує дипломатичну роботу, очікуючи, що Трамп змінить свою позицію щодо Кремля.

"Ми поки що імітуємо дипломатичну роботу і чекаємо моменту, коли Трамп, не розчаровуючись у нашій позиції, розчарується в Путіні. І от тоді почнеться дуже цікава гра", - додав він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що Росія готова припинити бойові дії в Чорному морі в обмін на зняття санкцій. За його словами, Москва висунула умови під час переговорів в Ер-Ріяді, зокрема щодо ударів по енергетиці.

Проте Росія щодня атакує Україну дронами, бомбами, артилерією та балістикою у відповідь на пропозицію припинення вогню, зауважив президент України Володимир Зеленський.

"Географія та жорстокість російських ударів щодня показують, наскільки Путіну плювати на дипломатію", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що домовленості щодо припинення вогню, досягнуті в Саудівській Аравії, фактично не виконуються. Тому Україна готує офіційне звернення до США, які раніше гарантували реакцію на такі порушення.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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