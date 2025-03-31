Землю потужно 'штормитиме': найнебезпечніші дати магнітних бур у квітні

Квітень 2025 року розпочнеться з магнітної бурі, яка принесе певні коливання в магнітному полі Землі.

https://glavred.net/synoptic/zemlyu-budet-moshchno-shtormit-samye-opasnye-daty-magnitnyh-bur-v-aprele-10651826.html Посилання скопійоване

Україну атакують магнітні бурі / Фото: згенероване ШІ

​Ви дізнаєтеся:

Коли чекати магнітних бур у квітні

Якої сили будуть магнітні бурі в квітні відео дня

Що відбувається з людиною під час магнітних бур

У квітні 2025 року Сонце спричинить кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі будуть мати різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця. Про це свідчать дані meteoagent.

Період з 1 по 4 квітня характеризуватиметься помірною бурею, потужністю в 3 бали. Це буде легке порушення магнітного поля, яке не повинно сильно вплинути на здоров'я більшості людей, хоча метеочутливі особи можуть відчути невеликі зміни в самопочутті.

Протягом 5 квітня магнітна буря підсилиться до 5 балів, що є досить сильним впливом на земне магнітне поле. Це явище може викликати дискомфорт у людей, схильних до змін в атмосферному тиску, а також може позначитися на роботі технічних систем, зокрема на навігаційних і зв'язкових системах.

З 6 по 7 квітня буря трохи ослабне, знизившись до 4 балів. Проте з 8 по 10 квітня магнітна буря знову посилиться до 5 балів. У ці дні через підвищену активність сонця може порушитися робота супутникових систем. Метеочутливі люни можливуть відчувати головні болі, слабкість і підвищену втомленість.

Календар магнітних бур з 1 по 11 квітня / Фото: скріншот meteoagent.com

Після цього, з 11 по 14 квітня буря знизиться до 4 балів, але ще залишатиметься помітною. 15 квітня магнітна буря поступово ослабне до 3 балів. Середній рівень активності Сонця не впливає на більшість людей, хоча метеочутливі особи можуть відчувати легкий дискомфорт.

З 16 по 20 квітня магнітна буря буде продовжувати спадати. У ці дні вона впаде до 2 балів. Землю очікує досить спокійний період з незначними коливаннями, що не позначиться на повсякденному житті.

Магнітні бурі з 12 по 22 квітня / Фото: скріншот meteoagent.com

З 21 квітня магнітна буря знову набере силу, підвищившись до 4 балів. А 22 квітня досягне піку - сягне 5 балів. Це ще один період сильної магнітної бурі, який позначиться на метеочутливих людях.

З 23 квітня рівень активності знизиться до 3 балів, а 24 квітня буря знову підніметься до 5 балів. Сильна магнітна активність знову може спричинити погіршення самопочуття людей.

Кінець місяця, з 25 по 27 квітня, буде характеризуватися помірною магнітною бурею потужністю 4 і 2 бали відповідно. 26 і 27 квітня буря знизиться до 2 балів. У ці дні атмосферні умови стабілізуються і більшість людей зможуть насолоджуватися більш комфортним станом.

Магнітні бурі до 27 квітня / Фото: скріншот meteoagent.com

Як впливають магнітні бурі на людей

Під час магнітних бур у людей можуть спостерігатися різноманітні фізичні та емоційні реакції, викликані підвищеною магнітною активністю. Найбільш поширені симптоми включають:

головний біль, який може бути постійним або пульсуючим;

запаморочення;

нудота, інколи супроводжувана блювотою;

біль у серці;

загальна слабкість та підвищена сонливість, навіть після повноцінного відпочинку;

біль у спині, суглобах або м’язах, особливо у тих, хто страждає від хронічних болів;

підвищений артеріальний тиск,;

загострення хронічних захворювань, таких як артрит, остеохондроз, серцево-судинні проблеми та інші.

Ці симптоми можуть виникати у людей, які є чутливими до змін магнітного поля Землі, і виявлятися в різній мірі залежно від індивідуальних особливостей організму.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Магнітні бурі - останні новини

За даними meteoprog, у понеділок, 31 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 13 спалахів класу С і три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,9.

Як повідомляв Главред, нова магнітна буря розпочнеться 3 квітня з потужністю 3 бали, а потім зросте до 5 балів 5 квітня. Буря на Сонці триватиме до 14 квітня на рівні 4-5 балів.

Крім цього, на вихідних мешканців Одещини та Миколаївщини попереджали про наближення пилової бурі. Синоптики прогнозували пориви вітру до 15-20 м/с до кінця дня 29 березня. В Одеській та Миколаївській областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

Читайте також:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред