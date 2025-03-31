ДРГ вже працюють: окупанти можуть прорватись в Чернігівську область

В Курській області ЗСУ перебувають в самому прикордонні.

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Росія готується до нового наступу / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Росіяни готуються до нового наступу на фронті

Можливо, ЗСУ потрібно буде покинути Курську та Бєлгородську області

Російське ДРГ зараз працює в Чернігівській області

Країна-агресор Росія готує новий наступ на Сумську і Харківську області, який може розпочатись вже цієї весни. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припустив, як цей російський наступ може вплинути на Курську і Бєлгородську операції.

Зокрема, він розповів, чи будуть змушені ЗСУ покинути російську територію, яка зараз залишається під нашим контролем.

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"Можливо, цей варіант виключати не можна. Однак цілком можливо і те, що на цих рубежах ми закріпимося. Річ у тім, що в Курській області ми перебуваємо в самому прикордонні, тобто досить близько від кордону, але там панівні висоти, на яких ми сидимо. Усе це плавно може перерости в протистояння, і фронт формуватиметься з урахуванням утримання нами окремих районів цих областей", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, ситуація в Чернігівській області також може загостритись.

"Поки що, слава Богу, не було вторгнення російських військ на Чернігівщину, але ДРГ там працюють. А в Росії все починається з ДРГ - з кількох солдатів, які намагаються закріпитися і розвивати якийсь успіх", - додав військовий експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що останніми днями на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також у регіон активно заходять ворожі ДРГ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Сили оборони України нещодавно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області країни-агресорки Росії.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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