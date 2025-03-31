Росіяни лізуть навіть з-під землі: в ОСУВ 'Хортиця' розповіли про бої за Торецьк

Окупанти атакують з флангів і з-під землі, використовуючи мережу підземних комунікацій, розповів Назар Волошин.

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Окупанти намагаються прорвати оборону Торецька / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот карти DeepState

Ключові тези:

Росіяни через підземні труби намагаються вийти до позицій ЗСУ у Торецьку

Українські захисники активно обороняються відео дня

На напрямку діє 51-а армія РФ, яка вже втратила понад 13 500 солдатів

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Торецька. Ворог застосовує підземні маршрути для проникнення в тил українських військ. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі LIGA.net.

"Російська армія останнім часом докладає чимало зусиль, аби прорвати оборону Торецька. Ворог на напрямку атакує Сили оборони не лише з флангів, а й з-під землі. В буквальному значенні цього слова", - розповів він.

Волошин пояснив, що війська РФ намагаються використовувати мережу підземних комунікацій, щоб зайти в тил Сил оборони України. За його словами, такий випадок зафіксували 30 березня.

Водночас українські захисники роблять усе можливе, щоб запобігти прориву окупантів у Торецьку. Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що у місті тривають запеклі бої.

Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що на цьому напрямку діє 51-а армія РФ. Він зауважив, що вона вже втратила понад 13 500 військових.

"Безвісти зниклих у цієї армії найбільше саме на Торецькому напрямку - це майже 13 500 військовослужбовців. Якщо беремо за добу 29 березня, то ворог там зазнав втрат у 145 військовослужбовців у категорії "200", "300", - заявив він.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, найближчими днями можуть розпочатись нові наступи російських військ на сході України, зокрема на Покровському та Лиманському напрямках, заявив військовий експерт Іван Тимочко. Він пояснив, що активізація атак пов’язана з затягуванням переговорів про припинення вогню, що вигідно Росії, оскільки вона не досягла успіху в захопленні Покровська.

Також диктатор Путін знову заговорив про можливість виходу російської армії на Одесу, однак цей план стане реальним лише у разі захоплення Запоріжжя. Військовий аналітик Юрій Федоров пояснив, що на Запорізькому напрямку може виникнути складна ситуація для ЗСУ, оскільки Москва має угруповання "Дніпро", яке включає 5 армій.

Крім цього, Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, який може розпочатися цієї весни. Військовий експерт Олег Жданов припустив, що цей наступ може вплинути на ситуацію в Курській та Бєлгородській областях.

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Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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