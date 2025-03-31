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"Путін водить Трампа за ніс, як ослика на арені": Жданов описав великий обман РФ

Альона Вороніна
31 березня 2025, 15:25оновлено 31 березня, 16:16
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Путін налаштований воювати. Для нього зараз неприйнятна зупинка бойових дій. І РФ не сидить склавши руки, а шукає шляхи і способи нарощування чисельності армії.
Путин, Трамп
Жданов описав великий обман РФ/ Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрін

Основні тези Жданова:

  • Путін водить Трампа за ніс і блефує, що нібито він підтримує ідею припинення вогню
  • Якщо Трамп себе поважає, то він мав би не дати Путіну себе обманювати
  • Путін налаштований воювати, для нього зараз неприйнятна зупинка бойових дій

У світі щодо питання зупинки війни РФ проти України зараз формуються два паралельні процеси.

Один процес – президент США Дональд Трамп намагається всіма силами припинити вогонь. При цьому йому абсолютно байдуже, на яких умовах це відбудеться. Він просто хоче, щоб усі зупинилися, і щоб солдати сиділи в окопах, нічого не роблячи. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

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Другий процес, за словами Жданова – російський диктатор Володимир Путін водить Трампа за ніс, як ослика на арені, розповідаючи про те, як сильно він підтримує ідею Трампа про припинення вогню. При цьому, виступаючи перед моряками, Путін розповідає, що "ми доб'ємо Збройні сили України".

"І удари по енергетиці, як бачимо, теж тривають. От росіяни підірвали Суджу. Ми не б'ємо по Суджі, а в Росії, мабуть, вирішили: "Гаразд, все одно ремонтувати. Давайте доб'ємо". І бахнули ще раз. А тепер буде розгорнуто кампанію зі звинуваченнями в тому, що це Україна зірвала енергетичне перемир'я, "адже там нелегітимна влада", тому потрібне зовнішнє управління", – зазначив військовий експерт.

За словами експерта, зараз важко сказати, "хто кого". Жданов вважає, що якщо Трамп хоч трохи себе поважає, він уже давно мав би набити морду Путіну, образно кажучи.

"Він (Трамп – ред.) уже давно мав би тупнути ногою і сказати, що він не клоун і не лох, щоб Путін його щоразу розводив. У Трампа вже навіть поміняли дату: тепер ідеться не про великоднє припинення вогню, а про перемир'я до ста днів Трампа при владі, тобто до 30 квітня. А наступна дата яка буде? 9 травня?", – зазначив експерт.

Жданов наголосив, що Путін налаштований воювати, і для російського диктатора зараз неприйнятна зупинка бойових дій.

"І Росія не сидить склавши руки, а шукає шляхи і способи поповнення особового складу та нарощування чисельності армії. Зараз там знайшли спосіб – знімати бронь зі студентів. А в масштабах Росії це сотні тисяч людей! І причому найзолотіший вік – 18 років і старше", – додав військовий експерт.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Путін хоче "вийти" на Одесу – аналітик назвав можливий напрямок удару РФ. Аналітик розповів, що Запоріжжя є важливим стратегічним пунктом для ЗСУ.

Нагадаємо, експерт сказав, чи може Україна відмовитися від перемир'я. Київ наразі імітує дипломатичну роботу, очікуючи, що Трамп змінить свою позицію щодо Кремля, заявив Олександр Коваленко.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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