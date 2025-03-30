Росіяни будуть масово йти в наступ вже найближчими днями: що задумав Путін

Путін намагається витиснути все можливе зі свого війська.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Головне із заяви експерта:

Кількість атак ворога зросла на Покровському та Лиманському напрямках

РФ затягує перемовини, бо немає успіху біля Покровська

Найближчими днями можуть розпочатись агресивні наступи російських окупантів на сході України. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

За його словами, тенденція до збільшення кількості ворожих атак, зокрема на Покровському та Лиманському напрямках спостерігається "крайній тиждень".

відео дня

Тимочко зазначає, що помітна активізація противника викликана переговорами про можливе припинення вогню. Він зазначив, що окупантам не вдається захопити Покровськ, хоча Путін наказав це зробити ще у 2022 році.

"Результатів не досягнуто, мирні переговори все більше й більше переходять у таку фазу, по якій видно, що затягує (припинення вогню – ред.) саме Росія", - наголосив експерт.

На його думку, РФ затягує перемовини тому, що не мала результатів у загаданій наступальній операції.

"Виходити на переговори для Путіна, як він вважає, не досягнувши результатів, це позиція слабкого. Тому зараз він намагається витиснути все можливе зі свого війська для того, щоб воно прорвало оборону українських військ. Маємо також усвідомлювати, що Путіну його генерали доповідають – "ще трішечки, дайте ще одну армію й ми прорвемось й зайдемо у Київ"", - зауважив Тимочко.

Він також додав, що на Покровському напрямку противник стирає одні з кращих сил, що призводить до загального послаблення армії РФ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії наростила інтенсивність бойових дій у Торецьку та намагається обійти місто з флангів.

Речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти все активніше застосовують легку техніку на одному з напрямків фронту. Нещодавно армія Путіна використала для штурму 40 мотоциклів.

Крім того, видання Reuters писало, що українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Бєлгородській області.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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