Україна хоче відмовитись від угоди про копалини: Трамп пригрозив Зеленському

Трамп заявив, що у Зеленського будуть великі проблеми.

https://glavred.net/politics/ukraina-hochet-otkazatsya-ot-soglasheniya-ob-iskopaemyh-tramp-prigrozil-zelenskomu-10651775.html Посилання скопійоване

Угода з США про корисні копалини / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Трампа:

Зеленський хоче відмовитися від угоди про копалини

В разі виходу з угоди у Зеленського будуть великі проблеми

Україна ніколи не буде членом НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Про це пише Reuters.

Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

відео дня

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив він.

Крім того, президент США наголосив, що Україна не стане членом НАТО.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", - додав Трамп.

Трамп про відмову України від угоди - відео:

Рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода про рідкоземельні метали - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Відомо, що новий проєкт угоди про корисні копалини передбачає, що Україна буде зобов'язана компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової, гуманітарної, тощо.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини. Він зазначив, що спочатку Україна та США домовилися про рамкову угоду, але зараз Штати наполягають на повній угоді.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред