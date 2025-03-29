Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 3 квітні 2025 року
- Де будуть лити дощі
- Де може випасти сніг
Погода в Україні у квітні 2025 року відзначиться значним потеплінням. Перевищення норми температури повітря досягне +1,5…+2,7 градусів. Кількість дощів відповідатиме кліматичній нормі, на лівобережжі країни може перевищити норму на 20-50%.
Ймовірність випадання снігу по всій Україні досить низька, сніг може випадати лише у Карпатах, що для цього регіону є нормою. Таким прогнозом погодних умов на квітень 2025 року поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Перший місяць весни в Україні був аномально теплим, місцями температура повітря навіть ставила рекорди. Середньомісячні показники температури у багатьох регіонах навіть перевищували історичні значення за увесь час метеорологічних спостережень. Короткочасне похолодання відзначалося лише на початку та в середині місяця.
У квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря. При цьому така тенденція буде ще більш вираженою, ніж у березні, зазначив Кібальчич.
У першій декаді другого місяця весни в атмосфері розвиватиметься потужний антициклон над північчю Європи. У середині квітня він почне слабшати.
"Враховуючи прогнозовану ситуацію, у квітні найчастіше дощі випадатимуть у країнах Південної Європи та у Туреччині. Тут місцями очікуються сильні зливи у супроводі гроз та граду, а загальна кількість опадів за місяць може сягнути 150-300% від кліматичної норми. Значно нижче норми кількість опадів передбачається у північній частині Європи, більша частина яких випаде у другій половині місяці на тлі поступового зниження тиску і загострення атмосферних фронтів", – зазначив метеоролог.
Як прогнозується, температура повітря по всій Європі буде досить високою, у порівнянні з багаторічними кліматичними показниками.
На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники. Але перевищення норми буде не таким значним, як це було у березні, і становитиме приблизно +1,5…+2,7 градуси порівняно з нормою.
"Кількість опадів по Україні ймовірно розподілиться більш нерівномірно, оскільки суттєва їх частина випадатиме за рахунок конвективних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя. І все ж таки, загальна кількість опадів за місяць відповідатиме кліматичній нормі, на лівобережжі країни може перевищити норму на 20-50%. Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою", – розповів Кібальчич.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє Україну – стало відомо, коли різко впаде температура повітря. Вже дуже скоро температура повітря почне знижуватися – синоптик назвала дату.
Також раніше повідомлялося, що насувається пекло в Україну – синоптик назвала дату різкої зміни погоди. Погода на початку квітні буде неймовірно контрастною, розповіла Наталія Птуха.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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