Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

Тривають вуличні бої за кожну будівлю у місті.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви начальника МВА:

Окупанти обстрілюють місто Торецьк

Частина міста зайнята ворогом

Наразі у Торецьку залишаються 48 жителів

Частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в Торецьку залишається напруженою.

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"За останню добу зафіксовано 198 обстрілів, серед яких три авіаудари та 67 ударів з БпЛА, з яких 23 – FPV-дронами", – заявив він.

Начальник МВА додав, що частина міста зайнята ворогом, однак тривають вуличні бої за кожну будівлю.

"Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою", – наголосив Чинчик.

Він також розповів, що наразі у Торецьку залишаються 48 жителів, а загалом у громаді – 140 осіб. Люди переховуються в укриттях, які частково вціліли у багатоповерхівках, евакуація триває.

"Вони (жителі громади – ред.) проживають у нелюдських умовах. Важко пояснити їхню психологію, чому не виїжджають. Їхня мотивація – вони тут народилися та готові тут залишитися до останнього. Здебільшого це літні люди, яких важко переконати евакуюватися", – підкреслив начальник МВА.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії наростила інтенсивність бойових дій у Торецьку та намагається обійти місто з флангів.

Речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти все активніше застосовує легку техніку на одному з напрямків фронту. Нещодавно армія Путіна використала для штурму 40 мотоциклів.

Також відомо, що армія країни-агресорки Росії намагається повернутися до тої інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, яка там була у січні 2025 року.

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Хто такий Василь Чинчик? Василь Чинчик - очільник Торецької військово-цивільної адміністрації з 2020 року, а згодом міської військової адміністрації. Чинчик до повномасштабного вторгнення був також полковником Служби безпеки України, колишнім заступником начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

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