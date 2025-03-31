Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні: в ЗМІ розкрили 'дедлайн'

Президент Фінляндії зазначив, що Трамп стає все більш нетерплячим щодо дій Росії.

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Для припинення вогню має бути дедлайн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп запитував у президента Фінляндії, чи можна довіряти Путіну

Стубб відповів, що російському диктатору не можна довіряти

Найсприятливіша дата для припинення вогню – 20 квітня

Президент США Дональд Трамп радився з президентом Фінляндії Александром Стуббом про те, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Найкращою датою для припинення вогню в Україні було б 20 квітня. Про це пише Yle.

Президент Фнляндії прибув до США 29 березня із неофіційним візитом. Він зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді і заграв у гольф. Стубб розповів, що під час гольф-зустрічі Дональд Трамп запитав його: "Чи можна довіряти Володимиру Путіну?"

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"Я відповів, що не можна", - зазначив він.

Лідер Фінляндії також наголосив, що для досягнення припинення вогню необхідно встановити чітку дату. Тому Стубб запропонував Трампу дату - 20 квітня. За його словами, цей день був би найбільш сприятливим для припинення вогню без будь-яких умов.

"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці", - пояснив Стубб.

Крім цього, президент Фінляндії зазначив, що в Трампа все більше вичерпується терпіння щодо дій Росії. На думку Стубба, це є позитивним сигналом.

"Він (Дональд Трамп - Главред) нетерпляче ставиться до дій Росії, до такого роду інтриг і зволікань щодо припинення вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна російська поведінка. Спочатку ми про щось домовляємося – а потім знову ставимо умови", - наголосив він.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки Україна нібито порушує мораторій на удари по енергетичних об'єктах. Він також звинуватив українських військових у порушенні наказів українського керівництва щодо заборони обстрілів.

Проте президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду. Він також висловив думку, що існує психологічний дедлайн для припинення вогню в конфлікті.

Крім цього, Трамп заявив, що президент Зеленський нібито намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. За його словами, відмова від угоди призведе до "величезних проблем" для України.

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Що відомо про Yleisradio? Yleisradio — національна телерадіомовна компанія Фінляндії, заснована в 1926 році. Yle має чотири національні телеканали, 13 радіоканалів і 25 регіональних радіостанцій. Фінляндія є двомовною країною — близько 5,5% населення вважають рідною мовою шведську, пише Вікіпедія.

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