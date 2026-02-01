Рус
Українців попередили про відключення Starlink в Україні - деталі нововведення

Юрій Берендій
1 лютого 2026, 15:11
В Україні готуються до відключення частини терміналів Starlink, попередили в Міноборони.
Частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, Україна разом зі Starlink уже реалізували перші заходи, які оперативно показали ефективність у протидії використанню російських дронів. Наступним етапом стане запровадження механізму, що дозволить працювати на території країни виключно авторизованим терміналам.

"Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено", - повідомив він.

Михайло Федоров зазначив, що процедура реєстрації буде максимально простою, швидкою та зручною для користувачів, а детальні роз’яснення обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Він також подякував Starlink і компанії SpaceX за співпрацю та активну позицію у підтримці України.

Удари по Україні дронами із Statlink - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого глава SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже дали помітний результат.

SpaceX почала обмежувати можливості застосування терміналів Starlink російською стороною для ударів безпілотниками по Україні на прохання Міністерства оборони України. Про це повідомив радник очільника відомства з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

До цього він зазначав, що російська армія вперше змогла успішно використати дрони-камікадзе типу "Шахед", оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, у районі Кропивницького.

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

