Проблему Шахедів зі Starlink вирішено - яке рішення вдалось реалізувати

Глава SpaceX Ілон Маск заявив про ефективність заходів із блокування несанкціонованого використання Starlink Росією, що підтвердили й в Україні.

Маск повідомив про перші кроки у протидії Шахедам / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Компанія Ілона Маска вжила заходів для протидії російським Шахедам із системами Starlink

Федоров повідомив про перші практичні результати

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект. Про це він написав у соцмережі X.

"Схоже, що заходи, яких ми вжили для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно зробити ще щось", — написав Маск. відео дня

У відповідь на його допис міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що перші заходи справді приносять практичні результати.

"Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами. Ви справжній борець за свободу і справжній друг українського народу", - написав він Маску.

Повідомлення Маска стало реакцією на звернення Федорова, який напередодні подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску за оперативну реакцію на інформацію про застосування росіянами дронів із доступом до системи Starlink.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Він зазначав, що Міністерство оборони України спільно зі SpaceX вже працює над остаточним розв’язанням проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Після фіксації появи таких дронів над українськими містами команда Міноборони швидко вийшла на зв’язок із компанією та запропонувала конкретні механізми протидії.

"Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави. Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - писав Федоров.

Що тепер буде з російськими Шахедами на Starlink - думка експерта

Як раніше писав Главред, Багато українських користувачів супутникового зв’язку Starlink вже фіксують перші обмежувальні заходи, запроваджені SpaceX на запит Міністерства оборони України. Про це повідомив радник глави Міноборони з технологічних питань, фахівець у сфері радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш").

"Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника. Хочу наголосити, що поточні рішення є тимчасовими (або скажу по-іншому екстреними) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", - вказав він.

Він також зазначив, що настав час системно зібрати по всій країні дані про використання сервісів SpaceX в українській армії. За його словами, подібні спроби вже робилися, однак багато військових, які користуються волонтерськими або власними терміналами Starlink, побоювалися передавати інформацію командуванню через ризик втратити обладнання або не отримання заміни.

За словами Бескрестнова, буде знайдено механізм збору таких даних, який дозволить забезпечити довіру військових і отримати повну та достовірну інформацію про використання Starlink у ЗСУ.

"Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони. Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - резюмує він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - як Росія модернізує Шахеди

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія вперше змогла ефективно використати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, у районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими воєнкорами відеокадри атаки на українські гелікоптери із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у сфері радіоелектроніки та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Водночас у РФ продовжують модернізувати "Шахеди", зокрема встановлюючи на них переносні зенітно-ракетні комплекси, що дозволяє збільшити масу бойової частини дрона до 90 кілограмів. У відповідь українські спеціалісти працюють над власними технічними рішеннями для протидії таким загрозам, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як уточнює експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, ударні безпілотники РФ уже почали оснащувати ПЗРК. Видання Defense Express проаналізувало, яким чином окупанти планують застосовувати таку схему та яку небезпеку може становити цей експеримент для українських сил.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

