SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак - "Флеш"

Компанія впровадила екстрені зміни, незабаром будуть глобальні рішення.

https://glavred.net/war/spacex-meshaet-rossiyanam-ispolzovat-starlink-vo-vremya-atak-flesh-10737014.html Посилання скопійоване

SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Компанія SpaceX почала заважати росіянам використовувати термінали Starlink для ударів дронами по Україні. Це роблять на прохання Міноборони України. Про це заявив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Він не розповів подробиць, але зазначив, що подібні рішення є екстреними. Незабаром це може спричинити більш глобальні та продумані рішення.

"Давно пора зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Starlink і особисті Starlink, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - пише Флеш.

відео дня

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитися війна - прогноз експерта

Як писав Главред, ймовірність оголошення перемир'я або повного припинення війни в 2026 році є, проте до березня цього року такі сценарії навряд чи можуть бути реалізовані. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"І Трамп при цьому ніяких різких рухів щодо РФ робити не буде. А ось що буде після березня, я зараз не візьмуся прогнозувати", - резюмує він.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань-5", здатного нести близько 90 кг вибухівки і долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їх руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини досягає близько 100 кг.

Нагадаємо, що все більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Інші новини:

Про особу: Бескрестов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець і консультант в області військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління і зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред