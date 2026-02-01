Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак - "Флеш"

Ангеліна Підвисоцька
1 лютого 2026, 04:29
33
Компанія впровадила екстрені зміни, незабаром будуть глобальні рішення.
атака, шахед
SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Компанія SpaceX почала заважати росіянам використовувати термінали Starlink для ударів дронами по Україні. Це роблять на прохання Міноборони України. Про це заявив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Він не розповів подробиць, але зазначив, що подібні рішення є екстреними. Незабаром це може спричинити більш глобальні та продумані рішення.

"Давно пора зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Starlink і особисті Starlink, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - пише Флеш.

відео дня
інфографіка свідок, свідки
Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитися війна - прогноз експерта

Як писав Главред, ймовірність оголошення перемир'я або повного припинення війни в 2026 році є, проте до березня цього року такі сценарії навряд чи можуть бути реалізовані. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"І Трамп при цьому ніяких різких рухів щодо РФ робити не буде. А ось що буде після березня, я зараз не візьмуся прогнозувати", - резюмує він.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань-5", здатного нести близько 90 кг вибухівки і долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їх руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини досягає близько 100 кг.

Нагадаємо, що все більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Інші новини:

Про особу: Бескрестов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець і консультант в області військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління і зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна під впливом морозного шторму: коли відступить похолодання

Україна під впливом морозного шторму: коли відступить похолодання

03:47Синоптик
Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

23:33Енергетика
Каскадні відключення в семи областях: нові деталі великого блекауту в Україні

Каскадні відключення в семи областях: нові деталі великого блекауту в Україні

22:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовше

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовше

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

Останні новини

06:30

Гороскоп Таро на лютий 2026: Овнам - вибір, Тельцям - витрати, Близнюкам - гроші

06:00

За побачення — до стовпа, за бороду — штраф: дивні закони Гетьманщини

05:31

На диво, це дійсно працювало: для чого в СРСР масово клали газети в холодильник

05:05

Розлучений онук Пугачової закрутив новий роман — подробиці

04:29

SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак - "Флеш"

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
04:13

Як зрозуміти, що перед вами психопат: психологи назвали ключові ознаки

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки в магазині за 23 секунди

04:00

Чому не 10 і не 20: справжня причина появи дач на 6 соток

03:47

Україна під впливом морозного шторму: коли відступить похолодання

Реклама
02:35

Шлях до подорожей у часі: сенсаційні подробиці відкриття вчених

31 січня, субота
23:33

Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

22:41

Каскадні відключення в семи областях: нові деталі великого блекауту в Україні

21:51

Повна відмова від гарячої води: українців попередили про ризик відключення ГВП

21:41

РФ постійно стягує сили: окупанти готуються до наступу на Сумщині

21:27

Що не можна робити з грошима в цей день: заборони у свято 1 лютого

21:11

Ідеальна пара для Тельця: з ким цей знак зодіаку буде по-справжньому щасливий

20:42

"Продукти будуть дорожчати": українців попередили про неминуче зростання цін

20:10

Третій корпус: Якщо держава не захистить Національне меморіальне військове кладовище, це зроблять військові і ветерани

19:41

Один простий трюк з радіатором: кімната прогрівається в рази швидшеВідео

19:36

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

Реклама
19:11

"Породило підозри": Кейт Міддлтон розгнівана через шпигунство в королівському палаці

19:10

"При Байдені такого не було": що задумав ТрампПогляд

18:30

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

18:12

Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом

17:34

Бійців ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакція Сил оборони на скандал

17:25

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю: "чорна смуга" позаду

17:07

"Хто це?" Анна Кошмал поділилася фото з часів "Сватів" і не стримала емоцій

17:07

Переломний рік, який змінить усе: названо найкращий період в історії УкраїниВідео

16:27

Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

16:22

Стала відома переможниця Australian Open-2026Відео

16:12

Архітектурна загадка хрущовок: чому в СРСР не було балконів на першому поверсі

15:27

Білий хліб небезпечний для рівня цукру в крові: дієтологи назвали корисну альтернативу

15:22

"Хочу заробляти більше": відомий український актор розповів про свої доходи

15:11

Нація, яку неможливо зламати: звідки береться українська свобода

14:59

Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні

14:48

Дієтолог пояснив, чому не можна чистити ківі та картоплю: про це знають одиниці

14:35

У мирних переговорах є промінь надії, але прориву до березня не буде - The Economist

14:33

Новий паспорт: зрадниця Йолка розірвала зв'язки з Україною

14:27

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадуватиВідео

13:54

СЕО Роксолана Пиртко розповіла про нові дитячі ініціативи у львівському СТРЦ Spartak актуально

Реклама
13:49

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовшеВідео

13:46

Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

13:44

Найдорожча їжа у світі: за що насправді платять мільйонери

13:33

Будуть надзвичайно смачними: розкрито головний секрет приготування пухких оладок

13:13

Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

12:45

Як відмити каламутні склянки до блиску: простий лайфхак з оцтом

12:41

Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

12:40

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

12:36

Слово "гололід" це калька з російської: як правильно називати це явище українською

12:33

Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти