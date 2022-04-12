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"Британська спецоперація": Лукашенко цинічно висловився про масові вбивства в Бучі

12 квітня 2022, 16:39

Олександр Лукашенко прокоментував звірства російських окупантів у Бучі.

війна, Буча,
/ Фото Reuters

Олександр Лукашенко прокоментував масові вбивства мирних жителів у Бучі Київської області, вчинені російськими окупаційними військами.

В ході прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він заявив, що звірства в Бучі були нібито здійснені британськими спецслужбами.

Він також стверджує, що нібито може надати докази причетності Британії до звірств, які сталися в Бучі.

"Це як у Бучі. Ось ми обговорювали цю політику, всі кричать, Треба було ввести черговий пакет, це відомо. Ми сьогодні детально обговорювали їх цю спецоперацію, психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі та їх явки, номери автомобілів, які приїхали в Бучі і як це робили - ФСБ Росії може подати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", - заявив Лукашенко.

Як повідомляв Главред, в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі і відрізали частини тіла.

У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денисова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла. Також загарбники зґвалтували 11 – річного хлопчика на очах у мами-її прив'язали до стільця, щоб дивилася.

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Буча Олександр Лукашев війна Росії та України
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