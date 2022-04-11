"Почуємо багато страшних новин": експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні

Експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні/ Reuters

Буча стала лише першим населеним пунктом, у якому виявили факти жорстоких злочинів російських окупантів щодо мирного населення – зґвалтування, катування, вбивства тощо. Проте на українців чекає ще багато страшних новин з інших населених пунктів, які були окуповані ворогом.

Події, які сталися в Бучі, шокували не лише Україну, а й США, Європу і низку інших держав. Про це не стало відомо у всьому світі, проте у багатьох країнах на ці події відреагували. Про це сказав під час чату на Главреді ексзаступник очільника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній очільник Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Наприклад, ми починаємо чути повідомлення зі звільненого Гостомеля, де в одному з гаражів були знайдені тіла 11 цивільних. І, як розповіли місцеві мешканці, це були наслідки тренування російських снайперів. Переконаний, що таких знахідок буде ще дуже багато по всій території нашої держави, де прокотилося російське чортове кубло", – зазначає Тука.

За його словами, швидше за все світ з часом втомиться від жахливих кадрів з України, так само, як свого часу втомився від війни у Сирії. Тому, поки увага інших держав прикута до війни Росії проти України, нашій державі потрібно користуватися цим і залучати допомогу нашим Збройним силам для перемоги над російським агресором.

"Світ справді скоро звикне до жертв і трагедії в Україні так само, як свого часу він звик до трагедії в Алеппо. Це неминуче. Якщо переходити до прагматизму і цинізму, то треба вже зараз якомога ефективніше використовувати шоковий стан європейців, американців та інших наших зарубіжних партнерів, аби домагатися найбільш ефективних дій щодо допомоги нашим ЗСУ", – наголошує Тука.

Нагадаємо, раніше Георгій Тука заявив, що Росія може зникнути з карти світу як єдина держава у тому вигляді, в якому вона існує зараз. "Дзвіночки", які вказували на можливий розпад РФ, зустрічалися ще на початку 1990-х років. Проте тоді Росія змогла цього уникнути.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна перемогти у війні з Росією, у тому числі і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати більш вагому перемовну позицію і диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

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