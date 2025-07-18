Після чотирьох розлучень: Дженніфер Лопес зробила жорстку заяву

Схоже, Джей Ло втратила віру в те, що їй вдасться знайти своє "довго і щасливо".

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Дженніфер Лопес особисте життя - Джей Ло відповіла, чи хоче заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Коротко:

Рік тому Дженніфер Лопес розлучилася з четвертим чоловіком

Нещодавно зі сцени вона повідомила, що "покінчила" зі шлюбом

На рахунку американської акторки і співачки Дженніфер Лопес чотири розлучення, одне весілля, що не відбулося, одні розірвані заручини і кілька вельми гучних романів. З квітня 2024 року, коли вона розлучилася з актором Беном Аффлеком, Джей Ло самотня.

Багато хто відзначає романтичну натуру Лопес, але сама артистка, схоже, після стількох невдач в особистому житті стала трохи скептиком. Під час свого туру "Up All Night" Європою вона повідомила про важливе рішення.

відео дня

У соціальній мережі Х на одному з фан-акаунтів співачки з'явилося відео: глядач із залу попросив Джей Ло вийти за нього заміж. "Думаю, з цим я покінчила. Я вже намагалася кілька разів", - зі збентеженою посмішкою відповіла Дженніфер Лопес зі сцени.

Jennifer Lopez реагує на прохання фаната одружитися з нею:



"Думаю, я з цим покінчила. Я пробувала це кілька разів" ? pic.twitter.com/zoQqqxse0Tl - Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025

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Про персону: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

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