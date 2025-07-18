Після чотирьох розлучень: Дженніфер Лопес зробила жорстку заяву

Коротко:
- Рік тому Дженніфер Лопес розлучилася з четвертим чоловіком
- Нещодавно зі сцени вона повідомила, що "покінчила" зі шлюбом
На рахунку американської акторки і співачки Дженніфер Лопес чотири розлучення, одне весілля, що не відбулося, одні розірвані заручини і кілька вельми гучних романів. З квітня 2024 року, коли вона розлучилася з актором Беном Аффлеком, Джей Ло самотня.
Багато хто відзначає романтичну натуру Лопес, але сама артистка, схоже, після стількох невдач в особистому житті стала трохи скептиком. Під час свого туру "Up All Night" Європою вона повідомила про важливе рішення.
У соціальній мережі Х на одному з фан-акаунтів співачки з'явилося відео: глядач із залу попросив Джей Ло вийти за нього заміж. "Думаю, з цим я покінчила. Я вже намагалася кілька разів", - зі збентеженою посмішкою відповіла Дженніфер Лопес зі сцени.
Jennifer Lopez реагує на прохання фаната одружитися з нею:- Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025
"Думаю, я з цим покінчила. Я пробувала це кілька разів" ? pic.twitter.com/zoQqqxse0Tl
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Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.
Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.
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Про персону: Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
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