"Усі були нажахані": Памела Андерсон приголомшила зізнанням про свою політику "без макіяжу"

Коротко:
- У 2023 році Памела Андерсон відмовилася від макіяжу практично повністю
- Зірка пояснила, як прийшла до такого рішення
Американо-канадська акторка, продюсерка та активістка Памела Андерсон протягом багатьох років була секс-символом Голлівуду. Вона обирала підкреслено пікантні образи та ролі, щоб підтримувати свою репутацію.
Згодом Андерсон втомилася від цієї рольової моделі, і тепер є адепткою натурального старіння. Вона практично не використовує декоративну косметику, і спокійною виходить на червоні доріжки без макіяжу.
Усе почалося 2023 року, коли зірка з'явилася без мейкапу на Тиждень моди в Парижі. Вона ловила на собі здивовані погляди, які лише зміцнили її рішучість не боятися бути собою на публіці.
"Божевільне рішення: бути тим, ким ти хочеш бути. Краса суб'єктивна, і ми не зобов'язані мати вигляд, як обкладинки журналів. Ми не повинні відповідати "стандартам" індустрії. Через них усі були нажахані, коли я вирішила відмовитися від своєї команди візажистів на деяких заходах. Я б із великим задоволенням пішла розглядати визначні пам'ятки, в музеї, коли я в Парижі. Я випробовувала себе. Я думала: "Чому я сиджу в кріслі візажиста три години, якщо ніхто на мене навіть не дивиться? Але навіть якби дивилися, навіщо я це роблю?" Тому що це виглядає просто як звичка", - розповіла Андерсон у подкасті How To Fail.
При цьому Памела зазначає, що не є противником макіяжу, як такого. Їй просто подобається мати вибір. І все частіше вона обирає себе натуральну, адже їй більше не потрібно нікому нічого доводити.
"І це не те, що я проти макіяжу зовсім. Я люблю вбратися, навести лиск, просто я відчула, що настав час. Мені нічого втрачати і я не намагаюся створити якийсь образ. Не намагаюся бути знаменитою. Мені потрібно використовувати своє становище для експериментів і відкритих обговорень", - розмірковує артистка.
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Про персону: Памела Андерсон
Памела Андерсон - американська акторка і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.
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