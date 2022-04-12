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Розстріляли авто й переїхали танком: у Бучі окупанти вбили українця, який перевозив поранених

12 квітня 2022, 13:46

46-річний Олександр Шевчук жив у Гостомелі, а працював у Зеленбуді в Бучі. Чоловік загинув 7 березня. У нього залишилися дочка, дружина Наталія і мати.

Олександр Шевчук загинув у центрі Бучі від рук російських окупантів
Олександр Шевчук загинув у центрі Бучі від рук російських окупантів / Фото facebook.com/LavrentiyK ​

У Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць машина, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

46-річний Олександр Шевчук жив у Гостомелі. Це місто першим піддалося нападу і обстрілу путінської армії, там йшли запеклі бої. Олександр працював у Зеленбуді в Бучі. Востаннє його мати Устина Шевчук розмовляла із сином 3 березня, потім зв'язку вже не було. 7 березня він загинув, пише Obozrevatel.

"Виявилося, що він перевозив поранених людей на своїй машині в лікарню. І того дня теж когось відвіз туди і вже повертався назад. Біля Новуса його машину розстріляли, а потім ще й переїхали танком. Мені розповіла людина, яка була на місці в той момент, коли сина витягали з автомобіля, що він сильно покалічений", – розповіла Устина Іванівна.

До звільнення Бучі автомобіль, в якому лежало тіло Олександра, так і стояв на дорозі.

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Олександр був середнім сином, старший і молодший сини Устині Іванівни теж лежать в могилах. Один з них був чорнобильцем. Тепер залишилася лише дочка. Є онуки і внучки, але вони всі живуть в інших містах.

У Олександра Шевчука залишилися дочка і дружина Наталя, вони жили в цивільному шлюбі. Наталя працює лікарем-офтальмологом у Києві в обласній лікарні. З 12-річною донькою вона виїхала за кордон через війну.

Олександр Шевчук
У Олександра Шевчука залишилися дочка, дружина Наталія і мати Устина Іванівна / Фото facebook.com/LavrentiyK

Сама Устина Іванівна також мало не стала жертвою путінських військових. Вони увірвалися в будинок жінки, побили всі вікна, вибили двері. Коли відшукали прапор України, мало не вбили літню жінку.

"Моя дочка працює у військовому госпіталі. Ще кілька років тому вона взяла у мене в'язані шкарпетки для наших поранених військових. А вони в подарунок передали мені український прапор. Там в кутку на ньому написано "Бабусин батальйон". Я поклала його в шафу і зовсім про нього забула. Коли орки його знайшли, мало мене не розстріляли, намагалися повісити мене на ньому. Я думала, що вб'ють", – розповіла жінка.

Зараз Устина Шевчук живе в будинку без вікон і дверей, спить в одязі, тому що дуже холодно. Їй потрібна допомога хоча б волонтерів, які можуть засклити вікна і поставити двері. Раніше всім цим займався загиблий син.

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Як повідомляв Главред, в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі та відрізали частини тіла.

У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла. Також загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами - її прив'язали до стільця, щоби дивилася.

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