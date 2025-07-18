Прогриміла серія вибухів: у РФ підірвали завод з основними компонентами вибухівки

Без цього підприємства порушуватиметься цикл виробництва ракет.

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На російському заводі сталися вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

На російському заводі прогриміли вибухи

Там виробляли аміак, метанол і карбамід

На заводі виготовляли основні компоненти вибухівки

У Росії стався потужний вибух на важливому підприємстві. Це сталося в Тульській області на заводі "Щекіназот". Це підтвердив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

На цьому підприємстві виробляли аміак, метанол і карбамід. Ці речовини є основними компонентами вибухівки, ракетного палива та синтетичних матеріалів, які використовуються у ВПК.

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"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів і вибухівки для армії РФ", - розповів Коваленко.

Раніше Главред розповідав про те, що це підприємство перебуває під українськими санкціями. Щонайменше 4 дрони поцілили по заводу. У результаті цього виникла жорстка пожежа.

Працівники заводу розповіли про розгерметизацію та пошкодження однієї з ректифікаційних колон. Також було пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем на ТЕЦ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України здійснили удар по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області - "Краснозаводський хімічний завод".

Напередодні, як писав Главред, стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту РФ у Курській області.

Нагадаємо, кілька днів тому російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, в Курській області та в місті Тула Тульської області.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

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