Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Джессіка Альба через півроку після розлучення закрутила роман із молодим актором - деталі

Анна Підгорна
18 липня 2025, 01:30
3
Ні Альбу, ні її нового залицяльника не бентежить 12-річна різниця у віці.
Джессіка Альба
Джессіка Альба особисте життя - у акторки роман з Денні Раміресом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Читайте більше:

  • З ким зустрічається Джессіка Альба
  • Як зірка після розлучення ставиться до романів

Американська акторка і підприємиця Джессіка Альба через 6 місяців після оголошення про розлучення з Кешем Ворреном (пара була разом 16 років) потрапила на перші шпальти таблоїдів через роман з молодим і перспективним актором Денні Раміресом: як повідомляє Daily Mail, нещодавно їх застукали, коли вони поверталися зі спільної відпустки в Канкуні.

32-річний Рамірес ("Топ Ган: Меверік, Сокіл у кіновсесвіті Marvel), за словами інсайдерів, до нестями закоханий у 44-річну Альбу, але навряд чи може розраховувати на ексклюзив у стосунках - Джессіка відкрита до всього нового і поки що не готова будувати щось серйозне.

відео дня

"Для Джессіки опинитися самотньою було нелегко. Для неї сім'я була понад усе, і, виходячи заміж, вона завжди думала, що це буде назавжди. Але коли її стосунки з Кешем зруйнувалися, душевний біль від цього виявилося важко проковтнути. Але розлучення було єдиним виходом, і тепер, коли вона змогла гуляти з друзями і ходити на побачення, це стало для неї відкриттям", - повідомляє інсайдер.

Денні Рамірес
Денні Рамірес - нове захоплення Джесіки Альби / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.

Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.

Читайте також:

Про персону: Джессіка Альба

Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Джессіка Альба новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

01:51Фронт
Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

00:41Світ
У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:34Політика
Реклама

Популярне

Більше
На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

01:51

Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

01:47

Після чотирьох розлучень: Дженніфер Лопес зробила жорстку заявуВідео

01:30

Джессіка Альба через півроку після розлучення закрутила роман із молодим актором - деталі

00:41

Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

00:20

"Усі були нажахані": Памела Андерсон приголомшила зізнанням про свою політику "без макіяжу"

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
17 липня, четвер
23:46

Більше ніж просто мода: що насправді означає червона нитка на зап'ясті

23:17

Готує себе сама: страва для вечері, над якою не треба стояти

23:09

США змінюють позицію щодо України - названа реальна причина жорстких заяв щодо РФ

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер розкрив деталі розміщення "сил стримування" в Україні

Реклама
22:34

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:30

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

21:48

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапкуВідео

21:37

Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

21:36

Чекати залишилось недовго: Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну

21:35

"Сором'язливі": на концерті Coldplay главу стартапу випадково зняли з коханкоюВідео

21:06

"Дивитися таким поглядом": Алан Бадоєв показав любов всього свого життя

20:57

Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

20:41

В Україні може суттєво змінитися ціна на паливо: експерт назвав ключовий фактор

20:16

"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної поділився домашнім кадром із тенісисткою

20:07

"Неймовірно патріотичний". 87-річна актриса Кадочникова живе з 62-річним чоловіком

Реклама
20:05

Невидимі на картах, але реальні: що приховували закриті міста СРСР

19:52

Удар дронів призупинив роботу найбільшого хімзаводу РФ: ЗМІ повідомили деталі

19:48

В Україні буде справжній Армагеддон: град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну

19:44

Новий міністр оборони назвав 3 пріоритети на посаді - що він сказав про мобілізацію

19:29

Трампісти різко змінили думку про допомогу Україні: ЗМІ дізналися деталі

19:10

Лава запасних коротка: про що свідчать старі-нові обличчя в урядіПогляд

19:07

"Супермама" виводить на чисту воду: до кого "прийшли" після показу шоуВідео

18:55

Чи корисно пити холодний чай у спеку: експерти дали поради

18:53

Половина загинула, інші дезертири: ЗСУ знищують армію РФ під Покровськом

18:51

Чому Умєрова не призначили послом України в США - в Раді заінтригували заявою

18:51

Україна може отримати Patriot раніше, ніж очікувалось: у НАТО розкрили деталі

18:28

В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters

18:11

Яке друге ім'я Володимира Великого - історик розкрив маловідомий фактВідео

18:11

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

18:05

Рішення має ухвалити не Трамп: експерт пояснив, хто може зупинити Росію

17:37

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з серфером за 23 секунди

17:36

Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

17:19

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:04

Не можна: Тодоренко знову не дивилася за дітьми і нарвалася на жорстку відмову в РФ

17:02

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

Реклама
16:54

Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

16:40

Рада обрала нового міністра оборони України

16:36

Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

16:20

Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

16:19

Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня

16:15

5 суворих заборон, які не можна порушувати: важливі прикмети 18 липня

15:51

Обвинувачений у нелегальному збуті боєприпасів екскуратор "Кобри" Резніков мобілізувався, щоб уникнути суду - ЗМІ

15:40

Таємниця назви Житомир: як вона з’явилась та що насправді означаєВідео

15:17

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:13

Експерти закликають не мити авто влітку: у чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти