Джессіка Альба через півроку після розлучення закрутила роман із молодим актором - деталі

Ні Альбу, ні її нового залицяльника не бентежить 12-річна різниця у віці.

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Джессіка Альба особисте життя - у акторки роман з Денні Раміресом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

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Як зірка після розлучення ставиться до романів

Американська акторка і підприємиця Джессіка Альба через 6 місяців після оголошення про розлучення з Кешем Ворреном (пара була разом 16 років) потрапила на перші шпальти таблоїдів через роман з молодим і перспективним актором Денні Раміресом: як повідомляє Daily Mail, нещодавно їх застукали, коли вони поверталися зі спільної відпустки в Канкуні.

32-річний Рамірес ("Топ Ган: Меверік, Сокіл у кіновсесвіті Marvel), за словами інсайдерів, до нестями закоханий у 44-річну Альбу, але навряд чи може розраховувати на ексклюзив у стосунках - Джессіка відкрита до всього нового і поки що не готова будувати щось серйозне.

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"Для Джессіки опинитися самотньою було нелегко. Для неї сім'я була понад усе, і, виходячи заміж, вона завжди думала, що це буде назавжди. Але коли її стосунки з Кешем зруйнувалися, душевний біль від цього виявилося важко проковтнути. Але розлучення було єдиним виходом, і тепер, коли вона змогла гуляти з друзями і ходити на побачення, це стало для неї відкриттям", - повідомляє інсайдер.

Денні Рамірес - нове захоплення Джесіки Альби / ua.depositphotos.com

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Про персону: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

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