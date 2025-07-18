Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

Фіцо підтвердив, що Братислава досягла домовленостей з Єврокомісією щодо ризиків енергетичного дефіциту.

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Єврокомісія пообіцяла захистити Словаччину від можливих арбітражних позовів за контрактами на постачання газу / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

Словаччина 18 липня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС

Братислава отримала гарантії щодо газу та контракту з "Газпромом"

Єврокомісія надала письмові й неофіційні запевнення

У пʼятницю, 18 липня, Словаччина зніме блокування з 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо у Facebook, передає УНІАН.

За його словами, таке рішення стало можливим після того, як Братислава отримала письмові гарантії від Єврокомісії щодо цін на газ і ймовірного дефіциту ресурсу.

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"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини. Це нам безперечно вдалося... Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", — заявив Фіцо.

Він також зазначив, що Словаччина витрачає 100 млн євро на компенсації за високі ціни на енергоносії. Крім того, країна отримала офіційні та неофіційні гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через контракт із "Газпромом", чинний до 2034 року.

Фіцо вважає, що подальше блокування санкцій було б контрпродуктивним і могло б зашкодити національним інтересам. Тому він дав вказівку представникам Словаччини в ЄС припинити блокування.

"Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", — додав він.

/ Інфографіка - Главред

При цьому Фіцо наголосив, що його уряд не підтримає ініціативу про повне припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року.

Санкції проти РФ - новини за темою

Як писав Главред, США та ЄС розглядають можливість посилення санкцій проти Росії, намагаючись примусити Кремль до мирного врегулювання війни. Водночас, як зазначає опозиційний економіст, ексзаступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко, нові обмеження навряд чи суттєво вдарять по російській економіці.

Тим часом колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко висловив переконання, що США навряд чи введуть 500% мита для країн, які торгують з Росією, такі заходи не матимуть ефекту й завдадуть більше шкоди економіці Штатів, ніж Кремлю.

Крім того, президент США Дональд Трамп неодноразово йшов на зустріч російському диктатору Володимиру Путіну, але відповідних поступок американський лідер досі не побачив. Тому Трамп все ж рухається в бік санкцій проти Росії.

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