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Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

Руслан Іваненко
18 липня 2025, 01:51
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Іноземні розробники отримують змогу перевірити ефективність своїх технологій під час реальних бойових дій.
ВСУ, Фронт, Война
Україна запускає програму, яка дозволяє іноземним компаніям тестувати зброю безпосередньо на полі бою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Україна дозволила бойові тести іноземної зброї на фронті
  • Brave1 приймає заявки на участь у програмі "Випробування в Україні"
  • Пріоритет — ППО, ШІ-системи, засоби протидії дронам та авіабомбам

Іноземні виробники озброєнь зможуть протестувати свою новітню зброю безпосередньо в умовах бойових дій в Україні. Як повідомляє агентство Reuters, про це заявила державна платформа Brave1, яка займається військовими інноваціями.

В рамках ініціативи "Випробування в Україні" компаніям запропонують надсилати свою продукцію, проводити дистанційні навчання з її використання, а згодом — отримувати звіти про результати її застосування на полі бою.

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"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", – пояснив в інтервʼю агентству керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз.

Мороз уточнив, що схема вже викликає значний інтерес у виробників, однак утримався від розголошення назв компаній та деталей реалізації ініціативи.

Brave1 також склала перелік військових технологій, які зацікавлена випробовувати в першу чергу. Серед головних напрямів — системи протиповітряної оборони, штучний інтелект для перехоплення безпілотників та боротьби з плануючими авіабомбами.

"У нас є перелік пріоритетів. Один з них - протиповітряна оборона: нові засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі безпілотників, системи з штучним інтелектом, всі рішення проти ковзаючих бомб", – зазначив він.

За інформацією Reuters, Україна також зацікавлена в системах електронного профілювання на землі, передових рішеннях управління вогнем і ШІ-наведення для підвищення точності артилерії.

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. У той час як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли та дронові атаки, Україна демонструє інший підхід — створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни й з обмеженим бюджетом.

Також Українська miltech-команда проєкту ODIN впровадила власну розробку - високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, призначений для ефективного знищення безпілотників типу Shahed.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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