Звірства в Бучі: Кулеба повідав, навіщо продовжувати переговори з Росією

Дмитро Кулеба висловився про переговори з РФ / Reuters

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що готовий вести переговори з росіянами, якщо це допоможе запобігти принаймні одному такому кровопролиттю, як у Бучі чи в Краматорську.

"Дуже важко навіть думати про те, щоб сідати за стіл переговорів з людьми, які скоюють або виправдовують всі ці звірства і військові злочини, що завдали Україні жахливих збитків. Але якщо переговори з росіянами допоможуть мені запобігти принаймні одному такому кровопролиттю, як у Бучі чи Краматорську, я маю скористатися такою можливістю. Що б я не відчував, якщо у мене є можливість врятувати людське життя, село, місто від руйнування, я скористаюся цією можливістю", - зазначив Кулеба в ефірі програми NBCnews у неділю, 10 квітня.

Кулеба також заявив, що Україна впевнена у своїй перемозі і не рахує, скільки часу це триватиме.

"Що б Росія не планувала робити, у нас є своя стратегія, заснована на впевненості, що ми виграємо цю війну і звільнимо наші території. Час важливий, але ми не вважаємо, скільки часу це триватиме", - сказав він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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