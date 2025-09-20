Рус
Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

Руслана Заклінська
20 вересня 2025, 22:17
Зеленський підписав нові санкційні пакети проти Росії та її поплічників.
Зеленський підписав нові санкції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Головне:

  • Зеленський підписав три укази про нові санкції
  • Під санкції потрапили пропагандисти та кремлівські діячі
  • Також санкції запроваджено проти 11 проросійських діячів Молдови і 66 фізичних і 13 юридичних осіб, пов’язаних із окупацією Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими запровадив нові санкції. Під них потрапили представники окупаційної влади Криму, російські пропагандисти та проросійські діячі із Молдови. Відповідні документи оприлюднені на сайті Офісу президента.

"Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда - в успіху Молдови", - заявив президент у вечірньому відеозверенні.

Перший пакет санкцій охоплює низку відомих пропагандистів і осіб, що відверто поширюють кремлівські наративи. До списку потрапили блогери Всеволод Філімоненко та Олександр Роджерс, який публічно заперечував існування України, колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун, а також російська громадська діячка Катерина Мізуліна, відома своєю наближеністю до глави Кремля. Крім того, під обмеження потрапив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Андрій Кікоть та кремлівський історик Олександр Дюков.

Другий пакет санкцій стосується 11 проросійських діячів із Молдови, які системно поширюють тези російської пропаганди та легітимізують агресію проти України. Серед них - депутат парламенту Молдови Василе Боля, який активно популяризує зовнішню політику РФ у місцевих медіа, а також голова народних зборів Гагаузії Дмитрій Константінов, відомий відвертим повторенням кремлівських меседжів.

Третій санкційний список найбільший - 66 фізичних та 13 юридичних осіб, пов’язаних із порушеннями прав людини на території окупованого Криму. До нього внесені представники окупаційної адміністрації, "судді" та організації, які допомагають армії РФ.

Cанкції введені проти так званої "міністра освіти, науки та молоді Криму" Валентини Лаврик, яка впроваджує російські освітні стандарти та мілітаризує навчальний процес. Також до переліку потрапили "судді" Василь Злотніков і Денис Ізотенко, причетні до ухвалення репресивних вироків проти кримчан.

"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Чому ЄС відкладав 19-й пакет санкцій - думка експерта

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у коментарі Главреду сказав, що відтермінування 19-го пакету санкцій проти Росії пов’язане не стільки з технічними деталями, скільки з узгодженням позицій між ЄС, США та Китаєм.

"З одного боку США вимагають жорстких рішень, а з іншого - самі не роблять кроків для їх введення. Очевидно, потрібні переговори між США і ЄС, щоб узгодити дедлайни і результативну імплементацію. Адже вже було кілька ультиматумів для Росії. Спочатку спільний ультиматум ЄС-Україна-США про повне припинення вогню до 12 травня, після чого Дональд Трамп ще дав Путіну час. Пізніше був власний ультиматум Трампа, а після зустрічі з Путіним на Алясці будь-які санкції знову не були введені", - поснив він.

Леонов підкреслив, що для Європи важливо, аби нові санкції не лише оголосили, а й гарантовано впровадили без затримок. Саме позиція США раніше зірвала встановлення цінової стелі на російську нафту під час саміту G7, що завершився безрезультатно.

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Зеленський заявив, що США мають ухвалити потужний пакет санкцій проти Росії та рішуче натиснути на Володимира Путіна. В інтерв’ю Sky News він нагадав, що Європа вже ухвалила 18 пакетів санкцій, а від США бракує сильного кроку.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії. Він охопить криптоактиви, банківський сектор та енергетику.

А вже 19 вересня стало відомо, що Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований проти фінансового сектора, енергетики та криптовалют. До списку внесли ще 118 суден тіньового флоту РФ, а компаніям "Роснефть" і "Газпромнефть" заборонять транзакції.

Офіс арезидента України

Офіс арезидента України (ОПУ) — постійний орган, утворений арезидентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень.

санкції Володимир Зеленський санкції проти Росії війна Росії та України
Вплив США зменшується, Трамп не зможе диктувати умови Китаю - Хара

