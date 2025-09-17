"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

Єврокомісія координує дії зі США для посилення економічного тиску на Москву та захисту європейських інтересів.

https://glavred.net/politics/lazeyki-dlya-rf-zakroyutsya-fon-der-lyaen-raskryla-kogo-nakroet-19-y-paket-sankciy-10698728.html Посилання скопійоване

Фон дер Ляєн оголошує про пришвидшення відмови ЄС від російського викопного палива / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти Росії

Санкції торкнуться банків, криптоактивів та енергетики

Планується пришвидшена відмова ЄС від російського палива

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомила про посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію.

"Я мала гарну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів. Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики", — написала фон дер Ляєн у соціальній мережі Х. відео дня

Санкції та відмова від російського палива

Вона наголосила, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, "фінансує кровопролиття в Україні". Для припинення цього, за словами Фон дер Ляєн, Єврокомісія пропонуватиме пришвидшити поступову відмову ЄС від імпорту російського викопного палива.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Стан російської економіки – думка експерта

Російська економіка перебуває у надзвичайно важкому стані, і запасу міцності у неї практично не залишилося. Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Росія увійшла в режим технічної стагнації, про що нещодавно заявив глава Сбербанку РФ Герман Греф. Однак не варто тішити себе ілюзіями. Поки за спиною російської економіки стоїть Китай, він здатний фінансувати війну в Україні, перебираючи на себе частину економічного суверенітету Російської Федерації", — пояснив Пендзин в інтерв’ю Главреду.

За його словами, без зовнішньої підтримки, зокрема з боку Китаю, економічний стан Росії міг би стати критично нестабільним.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи і чи припинить купувати російські енергоносії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час запровадити нові санкції проти Росії. Утім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без погодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Читайте також:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред